Suruç Belediyesi hangi partide? Suruç Belediye başkanı kimdir? Suruç Belediye başkan adayları

SURUÇ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Suruç Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Güneş Kimdir?

1987 yılında Adıyaman’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladı. 2012 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu.

2014-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2015 yılı Eylül ayında İçişleri Bakanlığı tarafından Tekirdağ Kaymakam Adayı Olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine atandı.

Tekirdağ Valiliğinde İl stajını, Yalova Armutlu ve Afyonkarahisar Dinar İlçelerinde Kaymakam Refikliği stajını, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığında ise Teftiş stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Kırklareli Kofçaz, Balıkesir İvrindi ve Muğla Kavaklıdere İlçelerinde Kaymakam vekilliği görevini yürüttü. 8 ay süreyle İngiltere’nin Liverpool kentinde Liverpool Üniversitesinde yabancı dil eğitimi aldı ve Birleşik Krallığın idari sistemi üzerine bir dizi çalışmalar yaparak yurtdışı stajını tamamladı.

27.12.2018 tarih ve 30638 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mülki Amirleri Atamalarına ilişkin 2018/261 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Bilecik/ Gölpazarı Kaymakamı, 13 Temmuz 2020 tarih ve 31185 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mülki Amirleri Atamalarına ilişkin 2020/362 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Andırın Kaymakamı, 20 Ağustos 2021 tarih ve 31574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mülki Amirleri Atamalarına ilişkin 2021/416 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Batman Vali Yardımcısı olarak atandı.

İçişleri Bakanlığı Bakanlık Makamının 16/03/2023 tarihli Onayı ile Suruç Kaymakamlığına görevlendirilmiş olup, 24/08/2023 tarih ve 32289 sayılı Resmi Gazete yayımlanan atama kararıyla Suruç Kaymakamlığına atandı. Kaymakam İbrahim Güneş evli ve bir çocuk babasıdır.