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Suruç'taki saldırıda ölen AK Parti'li milletvekilinin ağabeyi toprağa verildi

Anadolu Ajansı, NTV Haber

Şanlıurfa Suruç'ta seçim çalışması sırasında çıkan olaylarda hayatını kaybeden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin cenazesi toprağa verildi.

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    Şanlıurfa'da seçim çalışması sırasında çıkan olaylarda hayatını kaybeden AK Parti'li milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız son yolculuğa uğurlandı.
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    53 yaşındaki Yıldız için, Suruç'ta Hicret Camisi'nde cenaze töreni yapıldı.
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    Törene, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba katıldı.
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    Törene katılanlar sık sık PKK aleyhine slogan attı.
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    Milletvekili Yıldız'ın ağabeyinin cenazesi, törenin ardından Yoğurtçu Köyü'nde toprağa verildi.
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    Olaylarda hayatını kaybeden diğer iki kişi içinse güvenlik gerekçesiyle yoğun önlem alındı.
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    Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, dün öldüğü belirtilen bir kişinin hastanede müdahaleyle yaşama döndürüldüğünü açıkladı.
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    Doğan saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 9 kişinin de yaralandığını söyledi.
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    Polis olayın ardından Suruç ilçe merkezi ile yaralıların tedavi gördüğü hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.
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    Olay yerindeki deliller tek tek toplandı.
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    Bölgedeki güvenlik ve MOBESE kamera kayıtları da ayrıntılı olarak incelendi.
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    Saldırıyla ilgili soruşturmayı 4 cumhuriyet savcısı yürütüyor.
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    Olayın terör boyutunun araştırılması için 3 cumhuriyet savcısı daha görevlendirildi, 3 kişiyle ilgili de yakalama kararı verildi.
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    Olayda ölenlerden Şenyaşar ailesinden bir kişinin daha önce terör soruşturması kapsamında gözaltına alındığı iddia edildi.
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