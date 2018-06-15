Suruç'taki saldırıda ölen AK Parti'li milletvekilinin ağabeyi toprağa verildi
Anadolu Ajansı, NTV Haber
Şanlıurfa Suruç'ta seçim çalışması sırasında çıkan olaylarda hayatını kaybeden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin cenazesi toprağa verildi.
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1Şanlıurfa'da seçim çalışması sırasında çıkan olaylarda hayatını kaybeden AK Parti'li milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız son yolculuğa uğurlandı.
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253 yaşındaki Yıldız için, Suruç'ta Hicret Camisi'nde cenaze töreni yapıldı.
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3Törene, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba katıldı.
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4Törene katılanlar sık sık PKK aleyhine slogan attı.
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5Milletvekili Yıldız'ın ağabeyinin cenazesi, törenin ardından Yoğurtçu Köyü'nde toprağa verildi.
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6Olaylarda hayatını kaybeden diğer iki kişi içinse güvenlik gerekçesiyle yoğun önlem alındı.
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7Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, dün öldüğü belirtilen bir kişinin hastanede müdahaleyle yaşama döndürüldüğünü açıkladı.
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8Doğan saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 9 kişinin de yaralandığını söyledi.
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9Polis olayın ardından Suruç ilçe merkezi ile yaralıların tedavi gördüğü hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.
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10Olay yerindeki deliller tek tek toplandı.
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11Bölgedeki güvenlik ve MOBESE kamera kayıtları da ayrıntılı olarak incelendi.
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12Saldırıyla ilgili soruşturmayı 4 cumhuriyet savcısı yürütüyor.
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13Olayın terör boyutunun araştırılması için 3 cumhuriyet savcısı daha görevlendirildi, 3 kişiyle ilgili de yakalama kararı verildi.
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14Olayda ölenlerden Şenyaşar ailesinden bir kişinin daha önce terör soruşturması kapsamında gözaltına alındığı iddia edildi.
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