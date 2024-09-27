Sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih: Ehliyet yenileme ne zaman bitecek?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin ne zaman olduğu merak konusu oldu. Yeni sürücü belgesi için başvurular nüfus müdürlüklerinden yapılacak. Randevular ise hem internetten hem de Alo 199 nüfus müdürlüğü destek hattından alınacak. Peki, ehliyet yenileme ne zaman bitecek?
Ehliyet değiştirme süresinin ne zaman biteceği yıl sonuna doğru gündemde yer almaya başladı. Eski tip ehliyetini yeni ehliyetle değiştirecek olan pek çok sürücü de belirlenen son tarihe odaklandı. İşte, sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih...