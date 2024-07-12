Sürücüler dikkat! Navigasyonu karıştıran merdivenden uçuyor
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobil sürücüsü navigasyonda araç yolunu seçeceğine yaya güzergahını seçince merdivenden aşağı uçtu. Vatandaşların yardımıyla çıkarılan araçta hasar meydana geldi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobil sürücüsü navigasyonda araç yolunu seçeceğine yaya güzergahını seçince merdivenden aşağı uçtu. Yaşanılan olay herkesi şaşırttı. Kaza, merkez Yıldırım ilçesi, Kaplıkaya Cazibe Merkez'inde meydana geldi.