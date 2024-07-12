Sürücüler dikkat! Navigasyonu karıştıran merdivenden uçuyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobil sürücüsü navigasyonda araç yolunu seçeceğine yaya güzergahını seçince merdivenden aşağı uçtu. Vatandaşların yardımıyla çıkarılan araçta hasar meydana geldi.

Sürücüler dikkat! Navigasyonu karıştıran merdivenden uçuyor - 1

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobil sürücüsü navigasyonda araç yolunu seçeceğine yaya güzergahını seçince merdivenden aşağı uçtu. Yaşanılan olay herkesi şaşırttı. Kaza, merkez Yıldırım ilçesi, Kaplıkaya Cazibe Merkez'inde meydana geldi.

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Sürücüler dikkat! Navigasyonu karıştıran merdivenden uçuyor - 2

İddiaya göre, gezmek için Cazibe Merkezi'nde gelen sürücü, geri dönmek için aracına yöneldiğinde navigasyonu açtı. Fakat sürücünün dalgınlığı pahalıya mâl oldu.

Sürücüler dikkat! Navigasyonu karıştıran merdivenden uçuyor - 3

Sürücü navigasyonda araç yolu seçeneği yerine yaya yolu güzergahını seçince, yokuş sandığı merdivenli yoldan aşağı uçtu.

Sürücüler dikkat! Navigasyonu karıştıran merdivenden uçuyor - 4

Merdivenlerde asılı kalan aracı gören çevredekiler hemen yardıma koştu.

Sürücüler dikkat! Navigasyonu karıştıran merdivenden uçuyor - 5

Kaldırım taşlarıyla aracı çıkarmayı başaran vatandaşlar, navigasyonun hatasına düşen sürücü için dakikalarca uğraştı.

Sürücüler dikkat! Navigasyonu karıştıran merdivenden uçuyor - 6

Yardıma koşan vatandaşlardan Burak Uğur, “Sürücü navigasyonu açıp dalmış. Araç güzergahı ile yaya yolu güzergahını karıştırmış. Önündeki merdivenli yolu yokuş zannedince aşağı düştü. Biz hemen yardımına koştuk.

Sürücüler dikkat! Navigasyonu karıştıran merdivenden uçuyor - 7

Araç kurtarıldı ama ben sesten gürültüyü duyunca oraya gittim. Sürücülerin genelde yaptığı bir hata. Çevredekilerde sorduğumuzda navigasyonda yaya güzergahını seçtiği ifade etti. Bu maalesef sürücülerin dikkatinden kaçan bir durum. Bu konuda daha dikkatli olmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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