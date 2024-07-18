Sürücülerin sinyal kavgası: Aracı yumruklayıp, hakaret etti

İddiaya göre, trafikte ilerleyen otomobil sürücüsü sinyal vererek yol ayrımına girmek istedi.

Bu sırada, trafikte ilerleyen 34 KY 212 plakalı otomobil sürücüsü sinyal vermeden dönüş yaptığını iddia ettiği aracın önünü kesti.