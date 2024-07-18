Sürücülerin sinyal kavgası: Aracı yumruklayıp, hakaret etti

İstanbul Büyükçekmece’de otomobil sürücüsü, sinyal vermeden yan yola girdiği iddia ettiği aracın önünü kesti. Sürücünün diğer sürücünün aracına yumruk atıp, hakaret ettiği iddia edildi. İki sürücü arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken, yaşananlar araç kamerası tarafından kaydedildi.

Sürücülerin sinyal kavgası: Aracı yumruklayıp, hakaret etti - 1

İstanbul Büyükçekmece’de sürücülerin sinyal tartışması, kavgaya dönüştü.

Olay, 15 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında TÜYAP sapağında yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sürücülerin sinyal kavgası: Aracı yumruklayıp, hakaret etti - 2

İddiaya göre, trafikte ilerleyen otomobil sürücüsü sinyal vererek yol ayrımına girmek istedi.

Bu sırada, trafikte ilerleyen 34 KY 212 plakalı otomobil sürücüsü sinyal vermeden dönüş yaptığını iddia ettiği aracın önünü kesti.
Sürücülerin sinyal kavgası: Aracı yumruklayıp, hakaret etti - 3

Araçtan inen sürücünün, diğer otomobil sürücüsüne hakaret ettiği iddia edildi.

Sürücülerin sinyal kavgası: Aracı yumruklayıp, hakaret etti - 4

Sinyal vermediği iddia edilen sürücünün otomobiline yumruk atan sürücüyü araya girenler sakinleştirmeye çalıştı.

Sürücülerin sinyal kavgası: Aracı yumruklayıp, hakaret etti - 5

İki sürücü arasındaki kavga araç kamerası tarafından kaydedildi.

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