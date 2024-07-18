Sürücülerin sinyal kavgası: Aracı yumruklayıp, hakaret etti
İstanbul Büyükçekmece’de otomobil sürücüsü, sinyal vermeden yan yola girdiği iddia ettiği aracın önünü kesti. Sürücünün diğer sürücünün aracına yumruk atıp, hakaret ettiği iddia edildi. İki sürücü arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken, yaşananlar araç kamerası tarafından kaydedildi.
İstanbul Büyükçekmece’de sürücülerin sinyal tartışması, kavgaya dönüştü.Olay, 15 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında TÜYAP sapağında yaşandı.