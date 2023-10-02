Sürücüsünün vitesi karıştırdığı otomobil 1,5 metre aşağıdaki otoparka düştü

Adana'da sürücüsünün geri gitmek isterken ileri vitese taktığı otomobil, 1,5 metre aşağıdaki otoparka düşerek başka bir otomobile çarptı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün vitesi karıştırdığı otomobil 1,5 metre aşağıdaki otoparka düştü - 1

Adana'nın  merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’nde ilginç bir kaza meydana geldi.

Bir sitenin otoparkında ismi açıklanmayan sürücünün, geri gitmek isterken ileri vitese alıp gaza bastığı otomobil, demir korkulukları aşıp 1.5 metre aşağıdaki otoparka düştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sürücüsünün vitesi karıştırdığı otomobil 1,5 metre aşağıdaki otoparka düştü - 2

Otoparktaki başka bir otomobile çarpan araç, dik halde durdu.

Sürücüsünün vitesi karıştırdığı otomobil 1,5 metre aşağıdaki otoparka düştü - 3

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü.

Sürücüsünün vitesi karıştırdığı otomobil 1,5 metre aşağıdaki otoparka düştü - 4

Kaza, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Araç daha sonra çekici ile otoparktan çıkarıldı.

Kaza nedeniyle iki otomobilde de maddi hasar oluştu.

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