Sürücüsünün vitesi karıştırdığı otomobil 1,5 metre aşağıdaki otoparka düştü
Adana'da sürücüsünün geri gitmek isterken ileri vitese taktığı otomobil, 1,5 metre aşağıdaki otoparka düşerek başka bir otomobile çarptı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’nde ilginç bir kaza meydana geldi.
Bir sitenin otoparkında ismi açıklanmayan sürücünün, geri gitmek isterken ileri vitese alıp gaza bastığı otomobil, demir korkulukları aşıp 1.5 metre aşağıdaki otoparka düştü.