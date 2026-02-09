Sürüklenerek TIR'ın altına sıkıştı. Yaşadığı mucizeyi anlattı: Asfaltla burun burunaydım

Tedavisinin ardından taburcu edilen motosikletli, "Dükkana sipariş gelmişti, paketi almak için yola çıktım. Otobanda ilerlediğim sırada kırmızı ışık yandı, önümde art arda 3 TIR vardı. Ben de emniyet şeridinden yan taraflarından geçtim. Kırmızı ışık söndükten sonra yola çıktık, yanımdaki TIR beni fark etmedi ve sağa sinyal vermeden dönmeye çalıştı. Frene bastım fakat duramadım, kaydım ve TIR altında sıkıştım." dedi.

Koruyucu ekipmanlarının önemine değinen Aldanma, "Hayatta kalabilmemi kaskıma, kıyafetime borçluyum. Ekipmanlarım olmasaydı TIR beni yol boyunca sürüklemişti. Kırığım, çıkığım bile yok. Vücudumda ufak tefek eziklerle kurtuldum." ifadelerini kullandı.