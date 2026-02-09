Sürüklenerek TIR'ın altına sıkıştı. Yaşadığı mucizeyi anlattı: Asfaltla burun burunaydım
09.02.2026 11:17
İHA
Adana'da dağıtıma çıkan kurye, çarpışma sonucu TIR'ın altına sıkıştı. Kaskı sayesinde ölümün kıyısından dönen kurye, yaşadıklarını anlattı.
Kaza, 4 Şubat günü Seyhan ilçesine bağlı Büyükdikili Mahallesi Tapantepe yolunda meydana geldi.
Bir kebapçıda kurye olarak çalışan 26 yaşındaki Mesut Aldanma dağıtıma çıktıktan bir süre sonra TIR'la çarpıştı.
Çarpışma sonucu Aldanma, TIR çekicisinin altında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar sürücü Aldanma'yı vatandaşlar sakinleştirmek istedi.
Aldanma, "Korkmuyorum, siz de korkmayın." dedi. Sıkıştığı yerden kurtarılıp sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı kurye, kazayı üzerindeki koruyucu ekipmanlar sayesinde sıyrıklarla atlattı.
"TIR BENİ FARK ETMEDİ"
Tedavisinin ardından taburcu edilen motosikletli, "Dükkana sipariş gelmişti, paketi almak için yola çıktım. Otobanda ilerlediğim sırada kırmızı ışık yandı, önümde art arda 3 TIR vardı. Ben de emniyet şeridinden yan taraflarından geçtim. Kırmızı ışık söndükten sonra yola çıktık, yanımdaki TIR beni fark etmedi ve sağa sinyal vermeden dönmeye çalıştı. Frene bastım fakat duramadım, kaydım ve TIR altında sıkıştım." dedi.
Koruyucu ekipmanlarının önemine değinen Aldanma, "Hayatta kalabilmemi kaskıma, kıyafetime borçluyum. Ekipmanlarım olmasaydı TIR beni yol boyunca sürüklemişti. Kırığım, çıkığım bile yok. Vücudumda ufak tefek eziklerle kurtuldum." ifadelerini kullandı.
"ASFALTLA BURUN BURUNAYDIM"
Kaza anında içinden geçen duyguyu dile getiren Aldanma, "Sürüklendiğim sırada asfaltla burun burunaydım. Gözümü açtığımda ailem, arkadaşlarım gözümün önüne geldi. Tarif edilemez bir his yaşadım, bütün hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Bütün motorcu kardeşlerime sesleniyorum, ekipmanlarınızı takmayı ihmal etmeyin." diye konuştu.