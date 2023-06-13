Survivor 2023 finalistleri belli oldu: Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak?
Survivor 2023 finalistleri 12 Haziran 2023 tarihinde belli oldu. Yarı finalde sms'e kalan üç kişi arasından iki isim adını Survivor finaline yazdırdı. Peki, Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak? Survivor'ın 2023 sezonu finalistleri kimler oldu?
Survivor'ın 12 Haziran tarihli bölümünde yarı final heyecanı yaşandı. İstanbul'da ve canlı yayında gerçekleşen yarı finalde 2023 sezonunun finalistleri belli oldu. Sms oylaması sonucunda iki isim finale kaldı.