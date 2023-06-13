Survivor 2023 finalistleri belli oldu: Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak?

Survivor 2023 finalistleri 12 Haziran 2023 tarihinde belli oldu. Yarı finalde sms'e kalan üç kişi arasından iki isim adını Survivor finaline yazdırdı. Peki, Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak? Survivor'ın 2023 sezonu finalistleri kimler oldu?

Survivor 2023 finalistleri belli oldu: Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak? - 1

Survivor'ın 12 Haziran tarihli bölümünde yarı final heyecanı yaşandı. İstanbul'da ve canlı yayında gerçekleşen yarı finalde 2023 sezonunun finalistleri belli oldu. Sms oylaması sonucunda iki isim finale kaldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Survivor 2023 finalistleri belli oldu: Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak? - 2

YARI FİNALE KALAN İSİMLER

Survivor'ın son mücadelesinde dört yarışmacı Nefise, Ertuğ, Yusuf ve Özgür yarı finale kalabilmek için kıyasıya mücadele etmişti. Nefise, Yusuf ve Özgür yarı finale kalmayı başarmıştı.

Survivor 2023 finalistleri belli oldu: Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak? - 3

FİNALE KALAN İKİ İSİM

12 Haziran'da yayınlanan yarı finalde üç isim arasında SMS oylaması gerçekleştirildi. Bu yılın Survivor'ı olmak için son kez oylamaya çıkacak isimler Özgür ve Nefise oldu. Survivor şampiyon adaylığını son anda kaçıran isim ise Yusuf oldu.

Survivor 2023 finalistleri belli oldu: Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak? - 4

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor'ın büyük finali 13 Haziran 2023 tarihinde yapılacak. Survivor finali İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Kuruçeşme Açıkhava'da gerçekleşecek.

Survivor 2023 finalistleri belli oldu: Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak? - 5

NEFİSE KARATAY KİMDİR?

Survivor 2023 sezonuna gecikmeli dahil olan Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Milli atlet olan Karatay, henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı. Fenerbahçe ile kariyerine başladığı biliniyor. 

Survivor 2023 finalistleri belli oldu: Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak? - 6

ÖZGÜR TETİK KİMDİR?

Özgür Tetik 1975 yılında Yalova’da doğdu. Ortaokul da basketbola merak saldı ve uzun yıllar basketbol oynadı. Profesyonel bir oyuncu olamadı ama çok uzun süre amatör liglerde oynadı. 1993 yılında kuvvet antrenörlüğü eğitimine başladı.

2014 yılında antrenör eşi Tuğba Tetik ile birlikte Running Academy’i kurdu ve bu kurumun içinde sporcu performans ölçümleri yaptı. Aynı zamanda profesyonel ve amatör sporcuların antrenörlüklerini yapıp, sporcularıyla birlikte birçok uluslararası yarışmalara katıldı.

2016 yılında Technogym ailesi ile çalışmaya başladı ve eğitim almak için Wellness Institute İtalya’ya giderek burada Technogym Master Trainer ünvanını aldı.

Tetik, Technogym Master Trainer olarak Wellness Institute Türkiye eğitim programlarından biri olan koşu eğitimlerini veriyor.

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