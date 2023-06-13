Survivor 2023 finalistleri belli oldu: Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak?

ÖZGÜR TETİK KİMDİR?

Özgür Tetik 1975 yılında Yalova’da doğdu. Ortaokul da basketbola merak saldı ve uzun yıllar basketbol oynadı. Profesyonel bir oyuncu olamadı ama çok uzun süre amatör liglerde oynadı. 1993 yılında kuvvet antrenörlüğü eğitimine başladı.



2014 yılında antrenör eşi Tuğba Tetik ile birlikte Running Academy’i kurdu ve bu kurumun içinde sporcu performans ölçümleri yaptı. Aynı zamanda profesyonel ve amatör sporcuların antrenörlüklerini yapıp, sporcularıyla birlikte birçok uluslararası yarışmalara katıldı.



2016 yılında Technogym ailesi ile çalışmaya başladı ve eğitim almak için Wellness Institute İtalya’ya giderek burada Technogym Master Trainer ünvanını aldı.



Tetik, Technogym Master Trainer olarak Wellness Institute Türkiye eğitim programlarından biri olan koşu eğitimlerini veriyor.