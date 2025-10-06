Survivor 2026 ne zaman başlıyor? Survivor Ünlüler - All Star yarışmacıları
Survivor 2026 Ünlüler ve All Star yarışması için artık geri sayım başladı. Acun Ilıcalı yeni sezonda TV8 ekranlarına gelecek yarışma için ilk ismi açıklandı. Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek Survivor yarışmasında takımların belli olacağı tarih bekleniyor. İşte, Survivor 2026 için beklenen tarih...
TV8 ekranlarında ilgi ile izlenen yarışma programı Survivor, yeni sezonu ile yine seyircisini ekrana kitlemeyi hedefliyor. 2025 yılında kıran kırana rekabetin kazananı Adem Kılıççı olmuştu. Yarışmacılar, açlık ve zorlu oyunlara rağmen şampiyonluk elde etmek için büyük bir performans sergiliyor. Peki, Survivor yarışmcıları belli oldu mu, ne zaman başlıyor?