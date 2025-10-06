Survivor 2026 ne zaman başlıyor? Survivor Ünlüler - All Star yarışmacıları

TV8 ekranlarında ilgi ile izlenen yarışma programı Survivor, yeni sezonu ile yine seyircisini ekrana kitlemeyi hedefliyor. 2025 yılında kıran kırana rekabetin kazananı Adem Kılıççı olmuştu. Yarışmacılar, açlık ve zorlu oyunlara rağmen şampiyonluk elde etmek için büyük bir performans sergiliyor. Peki, Survivor yarışmcıları belli oldu mu, ne zaman başlıyor?