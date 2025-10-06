Survivor 2026 ne zaman başlıyor? Survivor Ünlüler - All Star yarışmacıları

Survivor 2026 Ünlüler ve All Star yarışması için artık geri sayım başladı. Acun Ilıcalı yeni sezonda TV8 ekranlarına gelecek yarışma için ilk ismi açıklandı. Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek Survivor yarışmasında takımların belli olacağı tarih bekleniyor. İşte, Survivor 2026 için beklenen tarih...

TV8 ekranlarında ilgi ile izlenen yarışma programı Survivor, yeni sezonu ile yine seyircisini ekrana kitlemeyi hedefliyor. 2025 yılında kıran kırana rekabetin kazananı Adem Kılıççı olmuştu. Yarışmacılar, açlık ve zorlu oyunlara rağmen şampiyonluk elde etmek için büyük bir performans sergiliyor. Peki, Survivor yarışmcıları belli oldu mu, ne zaman başlıyor?

SURVİVOR 2026 NE ZAMAN?

Murat Ceylan'ın sunumu ile ekrana gelen Survivor, yeni sezonu ile ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. Yarışma başvuruları devam ederken henüz başlangış tarihine dair açıklama gelmedi.

2025 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüler 1 Ocak 2025 tarihinde başlamış ve 13 Haziran'da son bulmuştu. Yine benzer tarihlerin gündeme gelmesi bekleniyor.

SURVİVOR ÜNLÜLER - ALL STAR YARIŞMACILARI BELLİ Mİ?

2026 Survivor yarışmasının ilk yarışmacısını Acun Ilıcalı duyurdu. Yeni sezonun ilk ismi şarkıcı Bayhan oldu. Diğer yarışmacılar da peş peşe belli olacak.

2025 yılında yarışan isimler şöyleydi:

All Star

Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda

Gönüllüler

Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgöz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı

Ayrıca yedeklerden de Yunus Emre Karabacak, Yiğit Poyraz, Çılgın Sedat, Hikmet Tuğsuz, Mehmet Özyay dahil olmuştu.

2025 Survivor sezonunda şampiyonluk kupasını Adem Kılıççı kaldırdı.

