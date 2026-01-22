Sustalı taşımanın cezası yok gibi. Satışı yasak ama internet ilanlarla dolu
Atlas Çağlayan'ın satışı yasak olan sustalı bıçakla öldürülmesi, bu suç aletlerine ulaşmanın kolaylığını tekrar gündeme getirdi. Sustalı bıçağa internette erişmek çok kolayken cezalar da caydırıcı değil. Haber: Ali Ablay
Mattia Ahmet Minguzzi, Atlas Çağlayan, Hakan Çakır ve daha bir çok isim akranları tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Cinayetlerde genellikle sustalı bıçaklar kullanılıyor.
CEZASI VAR MI?
Üzerinde bıçak bulundurmanın cezası 6 ay ile 1 yıl hapis arasında değişiyor.
İlk yakalamada cezada erteleme veriliyor. İkinci yakalamada ise kısa süre bir hapiste geçiriliyor.
Caydırıcılık ise son günlerde tartışma konusu oldu.
Birçok bıçak türü, alışveriş uygulamaları üzerinden satın alınabiliyor ancak ilgili kanuna göre bu bıçakların satışı yasak.
Sadece av ruhsatına sahip olanlar bu silahlara sahip olabiliyor.
"CEZASIZLIK ALGISI"
Avukat Mustafa Zafer, konuya ilişkin NTV'ye yaptığı açıklamalarda "Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefetten verilebilecek cezaların hafifliği ne yazık ki hem toplumda bir cezasızlık algısı uyandırıyor hem de bunu taşımaktan ilgili şahıslar korkmuyor." dedi.
Mevcut yasal düzenlemenin kanunlaştırma faaliyetinin bundan 73 yıl önce gerçekleştirildiğinin altını çizen Zafer, "73 yıl önceki hukuki gerekçelerin mevcudiyeti ve varlığı bugünkü toplumsal anlamda vicdanı tatmin edici cezalar olmadığını söyleyebiliriz." diye konuştu.
CANİCE KATLEDİLMİŞTİ
İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan soruşturması sürüyor.
Atlas, 15 yaşındaki bir saldırgan tarafından öldürülmüştü.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında altı şüpheli gözaltına alınmıştı.
İstanbul, Adana ve Antalya'da gözaltına alınan şüphelilerden üçü pazartesi günü, biri ise dün tutuklandı.
Antalya'da gözaltına alınan şüphelilerden birinin daha tutuklanmasıyla, tutuklu sayısı beşe yükseldi.
AHMET MİNGUZZİ
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde akranları tarafından bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin (14) davasında 6'ncı duruşmada karar açıklandı.
Mahkeme, iki sanığa en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verdi. Haksız tahrik indirimi yapılmazken diğer iki sanık hakkında ise ayrı ayrı beraat ve tahliye kararı verildi.
HAKAN ÇAKIR
Keçiören ilçesinde 22 yaşındaki Hakan Çakır, kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.
Cinayete ilişkin ikisi çocuk 5 sanık hakkında dava açıldı. Geçen günlerde görülen ilk duruşmanın ardından dava 4 Mart'a ertelendi.