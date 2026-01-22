Sustalı taşımanın cezası yok gibi. Satışı yasak ama internet ilanlarla dolu

Avukat Mustafa Zafer, konuya ilişkin NTV'ye yaptığı açıklamalarda "Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefetten verilebilecek cezaların hafifliği ne yazık ki hem toplumda bir cezasızlık algısı uyandırıyor hem de bunu taşımaktan ilgili şahıslar korkmuyor." dedi.