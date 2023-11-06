Susuz kalan Bodrum'da "Yer altı su kuyularına fazla yüklenmeyin" uyarısı
Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'u besleyen 2 barajın kuruyup kapatılmasının ardından alternatif olarak yer altı su kaynakları kullanılmaya ve sondajla yer altı su kuyuları açılmaya başlandı. Su kuyularının Bodrum'un su ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacağını ve yeni açılan kuyuların yer altı kaynaklarını tahrip edeceğini belirten uzmanlardan "Yer altı kaynaklarını tahrip etmeyin." uyarısı geldi.
Turizm merkezi Bodrum'da ilçeyi besleyen Mumcular ve Geyik barajlarında su seviyesi, dibi gördü.