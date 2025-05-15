Süt parası ne kadar 2025?: Emzirme/süt parası başvuru şartları neler, her ay ödenir mi?

Doğum yapan anneye Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emzirme veya süt parası desteği sağlanıyor. Emzirme yardımı, her çocuk için sağlanır. Bu destekten faydalanmak isteyen ebeveynlerden annenin sigortalı olması ya da babanın sigorta şartı aranıyor. Anne ve baba adayları ''Emzirme yardımı ne kadar, nasıl başvuru yapılır?'' sorularını yöneltiyor.

Süt parası ne kadar 2025?: Emzirme/süt parası başvuru şartları neler, her ay ödenir mi? - 1

Sosyal Güvenlik Kurumu, doğumun ardından anne ve babalara ekonomik destek sağlamak amacıyla aylık olarak süt parası ödemesi yapıyor. Süt parası desteği, her canlı doğum için sağlanır. Ödemeler sigortalı anneye ya da sigortalı babaya yapılır. İşte, emzirme/süt desteği tutarı...

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Süt parası ne kadar 2025?: Emzirme/süt parası başvuru şartları neler, her ay ödenir mi? - 2

EMZİRME DESTEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Emzirme ödeneği, doğumun ardından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilir. Kamu görevlisi olan sigortalılara kendi kurumlarınca ödeme yapıldığından ayrıca emzirme desteği verilmez.

Başvuru için herhangi bir işleme gerek yoktur. Doğumun sisteme yansıması ile emzirme desteği otamatik bağlanır.

Süt parası ne kadar 2025?: Emzirme/süt parası başvuru şartları neler, her ay ödenir mi? - 3

EMZİRME DESTEĞİ ŞARTLARI

-Hizmet akdine tabi (4/A'lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,

-Kendi adına ve hesabına (4/B'li) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,

-Doğumun canlı gerçekleşmiş olması gerekiyor.

Süt parası ne kadar 2025?: Emzirme/süt parası başvuru şartları neler, her ay ödenir mi? - 4

SÜT PARASI NE KADAR, HER AY MI VERİLİR?

Her bir canlı doğum için 2023 yılı için 520,00 TL, 2024 yılı için 857,00 TL ve 2025 yılı için 1.238,00 TL'dir. Süt parası, her ayın başında hesaplara geçer.

Süt parası ne kadar 2025?: Emzirme/süt parası başvuru şartları neler, her ay ödenir mi? - 5

EMZİRME/SÜT PARASI NASIL SORGULANIR?

Ödeneğin durumu SGK birimlerinden ya da e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilir. E-devlet sayfasoma giriş yaptıktan sonra “e-Hizmetler” veya “Arama” bölümünden “4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme” seçeneğinden ödenek sorgulama yapılabilir.

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