Süt parası ne kadar 2025?: Emzirme/süt parası başvuru şartları neler, her ay ödenir mi?

EMZİRME DESTEĞİ ŞARTLARI

-Hizmet akdine tabi (4/A'lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,



-Kendi adına ve hesabına (4/B'li) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,



-Doğumun canlı gerçekleşmiş olması gerekiyor.