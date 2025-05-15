Süt parası ne kadar 2025?: Emzirme/süt parası başvuru şartları neler, her ay ödenir mi?
Doğum yapan anneye Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emzirme veya süt parası desteği sağlanıyor. Emzirme yardımı, her çocuk için sağlanır. Bu destekten faydalanmak isteyen ebeveynlerden annenin sigortalı olması ya da babanın sigorta şartı aranıyor. Anne ve baba adayları ''Emzirme yardımı ne kadar, nasıl başvuru yapılır?'' sorularını yöneltiyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu, doğumun ardından anne ve babalara ekonomik destek sağlamak amacıyla aylık olarak süt parası ödemesi yapıyor. Süt parası desteği, her canlı doğum için sağlanır. Ödemeler sigortalı anneye ya da sigortalı babaya yapılır. İşte, emzirme/süt desteği tutarı...