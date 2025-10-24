Sütüyle şifa kaynağı, üreticinin gözdesi: Yoğurdu ve kaymağının lezzetini herkes biliniyor

Yozgat Damızlık Birliği Başkanı Hacı Selvi, manda yetiştiriciliği ve ıslah projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Selvi, Yozgat'ta manda sayısının arttırılmasının bölgeye katkı sağlayacağını söyledi.



"ŞU AN 900'Ü AŞKIN MANDA VAR"



Sütünün az ama verimli olduğunu hatırlatan Hacı Selvi, şu ifadeleri kullandı:



"Islah projeyi Yozgat'ı sokmak için bin tane, 900 tane manda gerekiyordu. Sağ olsun Tarım Müdürlüğü'müz yardımcı oldu bize. Şu anda 900'ü aşkın manda var. Islah projeden faydalanıyoruz. Bakanlığımızın verdiği teşviklerden yararlanılıyor. Manda tabi ki olmazsa olmazımız. Manda bakımı biraz zor. Sütü az ama sütü çok kaliteli. Yani hastalara şifa, dertlilere deva diye bir şey var. Onun için manda bizlere göre fazla hastalanmayan, sütü, yoğurdu çok değerli olan, güzel bir hayvan. Ondan dolayı bizim bu bölgelerimizde mesela Yozgat'ın bazı köylerinde çok çok fazla fazla var. Bazı köylerinde az var. Çekerek bölgesinde var. Biz şunu istiyoruz ki manda biraz daha çoğalsın."