Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun olduğu sokağa Atatürk, Fahreddin Paşa görselleri ve Türk bayrakları asıldı

Beşiktaş Belediyesi ekipleri Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun yer alan Akasya sokağına Atatürk ve Fahreddin Paşa'nın görsellerini astı. Sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Fahreddin Paşa'nın görselinin üzerinde "Çöl Kaplanı Medine Kahramanı" yazısı dikkat çekti.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun olduğu sokağa Atatürk, Fahreddin Paşa görselleri ve Türk bayrakları asıldı - 1

Beşiktaş Belediyesi, dün akşam yaşanan Süper Kupa krizinden sonra Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun yer alan Akasya sokağının adını meclis kararıyla Fahreddin Paşa Sokağı olarak değiştirme kararı almıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun olduğu sokağa Atatürk, Fahreddin Paşa görselleri ve Türk bayrakları asıldı - 2

Ocak ayında gerçekleşecek ilk meclis toplantısında sokağın adının değişeceğini söyleyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın kararı açıklamasından sonra, belediye ekipleri gece saatlerinde sokağı Atatürk ve Fahreddin Paşa'nın görsellerini asarak Türk bayraklarıyla donattı.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun olduğu sokağa Atatürk, Fahreddin Paşa görselleri ve Türk bayrakları asıldı - 3

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, fotoğrafları sosyal medya hesabından "Günaydın Beşiktaş" notuyla paylaştı.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun olduğu sokağa Atatürk, Fahreddin Paşa görselleri ve Türk bayrakları asıldı - 4
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun olduğu sokağa Atatürk, Fahreddin Paşa görselleri ve Türk bayrakları asıldı - 5
DAHA FAZLA GÖSTER