Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun olduğu sokağa Atatürk, Fahreddin Paşa görselleri ve Türk bayrakları asıldı
Beşiktaş Belediyesi ekipleri Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun yer alan Akasya sokağına Atatürk ve Fahreddin Paşa'nın görsellerini astı. Sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Fahreddin Paşa'nın görselinin üzerinde "Çöl Kaplanı Medine Kahramanı" yazısı dikkat çekti.
Beşiktaş Belediyesi, dün akşam yaşanan Süper Kupa krizinden sonra Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun yer alan Akasya sokağının adını meclis kararıyla Fahreddin Paşa Sokağı olarak değiştirme kararı almıştı.