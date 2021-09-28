Suyun rengi sarıya döndü, onlarca balık öldü

Su ürünleri Sivas Birlik Başkanı Orhan Çakırer, "Gölde çeşitli balık ve hayvan türleri yaşıyor. 2 ay önce başlayan kuraklıkla gölde su çekilmesi oldu. Balıklar ölmeye başladı. Çeşitli göçmen kuşlar da gölü terk etmeye başladı. Balık ve kuşlar da azalma başladı. Ölümler arttı" dedi.

Çakırer, "Bunun nedenlerinden biri de kuraklık. Buradaki taş ocaklarını patlatmaları, Tecer ırmağının kuruması. Bunlar etken oluyor. Bunları ortadan kaldırdığımızda buradaki yeni hayata dönüşüm sağlayabiliriz" diye konuştu.