Suyun rengi sarıya döndü, onlarca balık öldü

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yer alan Ulaş Gölünde su seviyesi düşünce gölün rengi maviden sarıya döndü, birçok balık kıyıya vurdu. Göçmen kuşlar gölü terk etmeye başladı.

İHA 28.09.2021 - 11:09

Suyun rengi sarıya döndü, onlarca balık öldü - 1

Sivas’ın Ulaş ilçesinde bulunan Ulaş Gölünde su seviyesi düşünce birçok balık ölerek kıyıya vurdu.

Gölün rengi turkuazdan sarıya döndü.

Ulaş Gölü, birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapıyordu. Göl bu günlerde kuraklık alarmı veriyor.

Suyun rengi sarıya döndü, onlarca balık öldü - 2

Kentteki yağış azlığı ve bilinçsiz su tüketimi göldeki su seviyesini gözle görülür derecede düşürdü. Su seviyesini düşmesi de balıkları etkiledi.

Suda azalan oksijen seviyesi sonrası birçok balık öldü. Kıyıya vuran balıklar görenleri endişelendirdi.

Suyun rengi sarıya döndü, onlarca balık öldü - 3
Turkuaz renkteki gölün rengi de sarıya döndü. Alarm veren göl havadan drone ile görüntülendi
Suyun rengi sarıya döndü, onlarca balık öldü - 4

BALIKLAR ÖLÜYOR, KUŞLAR GÖLÜ TERK EDİYOR

Su ürünleri Sivas Birlik Başkanı Orhan Çakırer, "Gölde çeşitli balık ve hayvan türleri yaşıyor. 2 ay önce başlayan kuraklıkla gölde su çekilmesi oldu. Balıklar ölmeye başladı. Çeşitli göçmen kuşlar da gölü terk etmeye başladı. Balık ve kuşlar da azalma başladı. Ölümler arttı" dedi.

Suyun rengi sarıya döndü, onlarca balık öldü - 5
Çakırer, "Bunun nedenlerinden biri de kuraklık. Buradaki taş ocaklarını patlatmaları, Tecer ırmağının kuruması. Bunlar etken oluyor. Bunları ortadan kaldırdığımızda buradaki yeni hayata dönüşüm sağlayabiliriz" diye konuştu.
Suyun rengi sarıya döndü, onlarca balık öldü - 6

Çakırer, gölün eskiden masmavi olduğunu söyleyerek, “Suyun renginin değişmesi oksijenin azalmasıyla beraber yosunların oluşmasından kaynaklı. Yosunlar oksijeni tüketiyor. Oksijen tükenince balıklar ölüyor. Balıkların ölümüyle beraber de suyun rengi değişiyor. Burası  önceden masmaviydi ama şimdi kirli bir renk oluştu" dedi.

Suyun rengi sarıya döndü, onlarca balık öldü - 7
Suyun rengi sarıya döndü, onlarca balık öldü - 8

.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER