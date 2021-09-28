Suyun rengi sarıya döndü, onlarca balık öldü

İHA 28.09.2021 - 11:09
Sivas’ın Ulaş ilçesinde bulunan Ulaş Gölünde su seviyesi düşünce birçok balık ölerek kıyıya vurdu.
Gölün rengi turkuazdan sarıya döndü.
Ulaş Gölü, birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapıyordu. Göl bu günlerde kuraklık alarmı veriyor.
Kentteki yağış azlığı ve bilinçsiz su tüketimi göldeki su seviyesini gözle görülür derecede düşürdü. Su seviyesini düşmesi de balıkları etkiledi.
Suda azalan oksijen seviyesi sonrası birçok balık öldü. Kıyıya vuran balıklar görenleri endişelendirdi.
Su ürünleri Sivas Birlik Başkanı Orhan Çakırer, "Gölde çeşitli balık ve hayvan türleri yaşıyor. 2 ay önce başlayan kuraklıkla gölde su çekilmesi oldu. Balıklar ölmeye başladı. Çeşitli göçmen kuşlar da gölü terk etmeye başladı. Balık ve kuşlar da azalma başladı. Ölümler arttı" dedi.
Çakırer, gölün eskiden masmavi olduğunu söyleyerek, “Suyun renginin değişmesi oksijenin azalmasıyla beraber yosunların oluşmasından kaynaklı. Yosunlar oksijeni tüketiyor. Oksijen tükenince balıklar ölüyor. Balıkların ölümüyle beraber de suyun rengi değişiyor. Burası önceden masmaviydi ama şimdi kirli bir renk oluştu" dedi.
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