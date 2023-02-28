Tabiat parkı 2 metre kaydı, gölün su seviyesi yükseldi

Adıyaman’da bulunan Gölbaşı Gölü’nde depremde tonlarca toprağın kayması sonucu su seviyesi yükseldi.

Tabiat parkı 2 metre kaydı, gölün su seviyesi yükseldi - 1

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin en çok etkilendiği yerlerden Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinin birçok noktasında fay kırıkları meydana geldi.

Tabiat parkı 2 metre kaydı, gölün su seviyesi yükseldi - 2

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine komşu olan Gölbaşı ilçesinde metrelerce derinlikte oluşan fay kırıkları nedeniyle yer seviyelerinde kot farkı oluştu.

Tabiat parkı 2 metre kaydı, gölün su seviyesi yükseldi - 3

Gölbaşı Gölü çevresinde yaklaşık 2 metre genişliğinde 1,5 metre derinliğinde fay kırıkları oluştu. Gölbaşı Tabiat Parkı'nda tonlarca toprak yığını göle doğru kaydı.

Tabiat parkı 2 metre kaydı, gölün su seviyesi yükseldi - 4

Tonlarca toprağın kaydığı Gölbaşı Gölü'nde su seviyesi yükseldi. Kayan toprak yığınları ve yükselen su seviyesiyle tabiat parkındaki banklar ve piknik alanları su içinde kaldı.

Tabiat parkı 2 metre kaydı, gölün su seviyesi yükseldi - 5

Tabiat Parkı’nda büyük toprak kaymalarının olduğunu dile getiren belediye görevlisi Ahmet Kırca, “Gölbaşı Tabiat Parkı dışardan da bayağı ziyaretçisi olan bir yerdi. Deprem gecesi büyük bir zarar gördü. Göle doğru 2-3 metre kayma oldu. Yarıklar oluştu, kötü bir görüntü ortaya çıktı” dedi.

Tabiat parkı 2 metre kaydı, gölün su seviyesi yükseldi - 6
Tabiat parkı 2 metre kaydı, gölün su seviyesi yükseldi - 7
Tabiat parkı 2 metre kaydı, gölün su seviyesi yükseldi - 8
Tabiat parkı 2 metre kaydı, gölün su seviyesi yükseldi - 9

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