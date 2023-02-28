Tabiat parkı 2 metre kaydı, gölün su seviyesi yükseldi

Tabiat Parkı’nda büyük toprak kaymalarının olduğunu dile getiren belediye görevlisi Ahmet Kırca, “Gölbaşı Tabiat Parkı dışardan da bayağı ziyaretçisi olan bir yerdi. Deprem gecesi büyük bir zarar gördü. Göle doğru 2-3 metre kayma oldu. Yarıklar oluştu, kötü bir görüntü ortaya çıktı” dedi.