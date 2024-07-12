Taburcu edilen İzmir'in Seçil Erzan'ı adliyede
İzmir'de yüksek kar vaadiyle iş ve spor dünyasından 10 kişiyi 300 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen, intihar girişiminde bulunup sonrasında psikiyatri servisine yatırılan DenizBank'ın eski Bornova şube müdürü Hatice Ö. taburcu oldu. Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.
DenizBank Bornova Şubesi'nde, yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı.
O dönem Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanı olan DenizBank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö. (48), iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fon ve altın alarak değerlendirmek üzere kulübün 3 yöneticisi ile 7 iş insanından yaklaşık 300 milyon TL topladı.