Tabut küçük, acı büyük: Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda
Tekirdağ’da maruz bırakıldığı cinsel istismar sonrası yaşamını yitiren 2 yaşındaki Sıla Y., bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Sabah saatlerinde hastaneden alınan Sıla bebeğin cenazesi, cenaze namazının kılınacağı camiye getirildi. Cenazeye katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı. Bebeğin teyzesi, “Benim kızıma caniler, kansızlar kıydı.” diyerek gözyaşı döktü.
Tekirdağ’da cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebek, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.