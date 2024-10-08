Tabut küçük, acı büyük: Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda

Olayla ilgili olarak anne Bakiye Y. ve komşu çocukları dahil 5 kişinin tutuklu bulunduğu soruşturma sürerken, Sıla bebeğin cenazesi Tekirdağ Şehir Hastanesi morgundan ailesi tarafından alındı.

Cenaze teslim alınırken bebeğin 2 teyzesi gözyaşlarına boğuldu.