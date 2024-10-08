Tabut küçük, acı büyük: Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda

Tekirdağ’da maruz bırakıldığı cinsel istismar sonrası yaşamını yitiren 2 yaşındaki Sıla Y., bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Sabah saatlerinde hastaneden alınan Sıla bebeğin cenazesi, cenaze namazının kılınacağı camiye getirildi. Cenazeye katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı. Bebeğin teyzesi, “Benim kızıma caniler, kansızlar kıydı.” diyerek gözyaşı döktü.

Tabut küçük, acı büyük: Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda - 1

Tekirdağ’da cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebek, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tabut küçük, acı büyük: Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda - 2

Cinsel istismar ve şiddete maruz bırakıldığı belirtilen 2 yaşındaki Sıla Y., bir aydır tedavi gördüğü Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde dün yaşamını yitirdi.

Tabut küçük, acı büyük: Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda - 3

Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz kaldığı iddia edilen minik Sıla, yoğun bakımda entübe olarak yaşam mücadelesi veriyordu.

Tabut küçük, acı büyük: Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda - 4

Ailesi, hastane önünde umutla beklerken, ilaçlara yanıt vermeyen bebeğin durumu ağırlaşarak ölümle sonuçlandı.

Tabut küçük, acı büyük: Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda - 5

Olayla ilgili olarak anne Bakiye Y. ve komşu çocukları dahil 5 kişinin tutuklu bulunduğu soruşturma sürerken, Sıla bebeğin cenazesi Tekirdağ Şehir Hastanesi morgundan ailesi tarafından alındı.

Cenaze teslim alınırken bebeğin 2 teyzesi gözyaşlarına boğuldu.

Tabut küçük, acı büyük: Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda - 6

Sıla bebeğin cenazesi, cenaze namazının kılınacağı camiye getirildi.

Sıla, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Tabut küçük, acı büyük: Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda - 7

Tabutun başına gelen bebeğin teyzesi tabuta sarılarak tabutu kucağına almak istedi.

Teyze Aslı Tatar, “Onu hep taşıdım yine taşırım. Nasıl kıydılar yavruma. Benim kızıma caniler, kansızlar kıydı. Saçının teline kurban olurum.” diyerek gözyaşı döktü.
DAHA FAZLA GÖSTER