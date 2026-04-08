Taciz mağduru Tuana'nın şüpheli ölümü. Katil zanlısı frene 4 metre sonra basmış
08.04.2026 15:30
DHA
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizine maruz kaldığı iddia edilen ve ardından geçirdiği şüpheli trafik kazasında yaşamını yitiren Tuana Torun'un can verdiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde 28 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında, Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede’nin "Çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuksuz yargılandığı davanın mağduru olan Tuana Torun, ağır yaralandı.
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Torun’un beyin ölümü gerçekleşti.
Acılı aile kızlarının organlarını bağışladıktan sonra Tuana, Görele ilçesinde toprağa verildi.
TUTUKLANDI
Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Adem Haşbaş ise tutuklandı.
24 Nisan'da hakkında açılan davada 2’nci kez hakim karşına çıkması beklenen Hasbi Dede’nin Görele ilçesinde eski eniştesine ait restoranda işçi olarak çalıştığı belirtilen sürücü Adem Hasbaş’ın kazada alkollü olduğu tespit edildi.
BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI
Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Görele Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan bilirkişi raporu ortaya çıktı.
Bilirkişi incelemesine göre, tutuklu sürücüsü Adem Hasbaş’ın, kazadan önce gerekli dikkat ve özeni göstermediği, etkin frenleme yaparak kazayı önleyebileceği halde bu yönde yeterli tedbiri almadığı belirtildi.
1,97 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Buna göre araçtaki fren ve lastik izlerinin, Tuana'nın düştüğü noktadan yaklaşık 4 metre sonra başladığı tespit edildi.
Raporda, sürücünün olay anındaki davranışlarının, ölçülen 1.97 promil alkolün etkisiyle algı ve koordinasyon kaybı yaşamasından kaynaklanmış olabileceği değerlendirmesine de yer verildi.
Raporda ayrıca "hızını yol, hava ve trafik şartlarına göre ayarlama yükümlülüğünü" ihlal ettiği gerekçesiyle tali kusurlu bulunan sürücü Hasbaş’ın, Tuana'nın arkası dönük ve kulaklık takmış olduğunu beyan ettiği için selektör yapmak ve korna çalmak suretiyle aracın solundan geçebileceğini düşündüğü sırada seyrine devam etmesi sonrası kazanın meydana geldiği ifade edildi.
"ANNE BURALARDAN GİDELİM"
Anne Nuray Torun, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede dava sürecinde psikolojisinin etkilenmesi kaynaklı psikolog ile görüşmeye başlayan kızının, yaşananlar nedeniyle çok üzüldüğünü ve sonrasında ise okula gitmediğini belirtti.
Torun, kazadan kısa süre önce kendisine "Anne buralardan gidelim" dediğini, kendisinin de "Kızım bizim için korktu kaçtı demesinler, mahkemeden sonra bakarız" dediği bildirildi.
İLK DURUŞMADAN TAHLİYE
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 8 Şubat’ta, sosyal medyada Tuana Elif Torun ile yazışması nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı.
İfadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Dede, yurt dışına çıkış yasağı konulup adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Savcılığın itirazı sonrası Dede, 10 Şubat’ta yeniden ifade için adliyeye çağrılmış, bu kez "Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Dede, hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Dede, davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartı uygulanıp tahliye edilmişti.
Dava devam ediyor.