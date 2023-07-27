Taciz şüphelisine mahalleliden dayak

Avcılar’da köpeklerini gezdirmeye çalışan iki kadını taciz ettiği fark edilen bir kişi mahalleli tarafından dövüldü.

Olay, Pazartesi günü gece saatlerinde, Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli olduğu öğrenilen Ahmad Al M., sokakta köpeklerini gezdiren iki kadını takip etti.

Şüpheli daha sonra park halindeki bir aracın arkasında gizlenerek, sohbet eden kadınları gözetlemeye başladı. Bu sırada oradan geçen birkaç kişi, aracın arkasında gizlenen şüphelinin cinsel organını çıkardığını fark etti.