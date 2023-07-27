Taciz şüphelisine mahalleliden dayak

İstanbul’un Avcılar ilçesinde iddiaya göre köpeklerini gezdirmeye çalışan iki kadın taciz edildi. Durumu fark eden mahalleli, bu kişiyi dövüp polise teslim etti.

Taciz şüphelisine mahalleliden dayak - 1

Avcılar’da köpeklerini gezdirmeye çalışan iki kadını taciz ettiği fark edilen bir kişi mahalleli tarafından dövüldü.

Olay, Pazartesi günü gece saatlerinde, Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli olduğu öğrenilen Ahmad Al M., sokakta köpeklerini gezdiren iki kadını takip etti.

Şüpheli daha sonra park halindeki bir aracın arkasında gizlenerek, sohbet eden kadınları gözetlemeye başladı. Bu sırada oradan geçen birkaç kişi, aracın arkasında gizlenen şüphelinin cinsel organını çıkardığını fark etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Taciz şüphelisine mahalleliden dayak - 2

Kadınlar ise durumu fark ettiklerinde, “Sapık var” diye bağırdı.

Kadınların bağırması üzerine kısa sürede toplanan mahalleli, Ahmad Al M.’yi yakalayıp tartaklamaya başladı.

Taciz şüphelisine mahalleliden dayak - 3

Şüpheli daha sonra yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Avcılar Polis Merkezi’ne götürülerek polise teslim edildi.

Taciz şüphelisine mahalleliden dayak - 4

İki kadından biri, şüpheliden şikayetçi olduğunu belirtirken, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile gözaltına alınan, “Hayasızca Hareketlerde bulunmak” ve “Cinsel taciz” suçlarından hakkında işlem yapılan şüpheli ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Taciz şüphelisine mahalleliden dayak - 5
DAHA FAZLA GÖSTER