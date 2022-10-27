Tacizciye meydan dayağı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 23 Ekim'de akşam saatlerinde kendilerine ait pastanede çalışan Yağmur K. (18), çalışanlara müşterilerden Rüstem B.'nin (46), 10 TL'nin üzerine kalp simgesi çizip, adını ve ''Dünya güzeli'' yazıp bir tespih ile bıraktığını söyledi.
Yağmur K. ayrıca Rüstem B.'nin son iki haftadır ve özellikle pazar günleri geldiğini belirtti. Bunun üzerine çalışanlar, Rüstem B.'nin pastaneye gelmesini bekledi. Rüstem B. gelip, pastane bahçesinde oturarak, sipariş verdi.
Bu sırada Yağmur K.'nin akrabası Şükrü Duran (36) ile çalışanlar, Rüstem B.'nin yanına gidip, ''Sen tacizde bulunmuşsun'' dedi. Tartışma, kısa sürede kavga dönüştü. Çıkan kavgada Şükrü Duran, Rüstem B.'ye yumruk attı. Rüstem B.'nin 'tacizci' olduğu iddiasının duyulması üzerine esnaf ve mahalleli de kavgaya karıştı.
Kalabalık, Rüstem B.'yi feci şekilde dövdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesi ile kalabalığın arasından alınan Rüstem B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaburgalarında kırıklar, vücudunun çeşitli yerlerinde ise morluk oluşan Rüstem B.'nin tedaviyi kabul etmeyerek, hastaneden ayrıldığı öğrenildi.
Bu tarz insanların toplum için zararlı olduğunu söyleyen Duran, "Gereken cezanın halk tarafından değil; yasal olarak almasını biz de tercih ederiz. Fakat sinir esasında olan bir şeydi. Kendisinden davacı olduk. Tedavi için hastaneye götürdüler. Ne oldu, bilmiyoruz. Kızımızın psikolojisi bozuldu. Burada çalışan diğer kızlar da korku içinde" diye konuştu. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.