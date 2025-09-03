Tadilat sırasında bahçede bulundu: Bizans dönemine ait olduğu düşünülüyor
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, dernek binası tadilatı sırasında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer taş bulundu.
Beyşehir'e bağlı Çetmi Mahallesi'nde bulunan Ülkem Okuyor Derneği'ne ait binanın tadilatı sırasında yan duvarda ortaya çıkan taşın, Bizans dönemine ait bir kilise duvarı, mimari yapı parçası ya da mezar taşı olabileceği belirtildi.
Taşın tarihi yönü, yapılacak detaylı incelemelerle ortaya çıkacak. Ülkem Okuyor Derneği Kurucu Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul, yaptığı açıklamada, büyükannesinden kalan eski bir evi dernek hizmet binasına dönüştürdüklerini ve tadilat sırasında arka bahçede bir taş çıktığını belirtti.