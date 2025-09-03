Tadilat sırasında bahçede bulundu: Bizans dönemine ait olduğu düşünülüyor

''KİLİSE DUVARI OLABİLİR''

Taş ağırlığının 1 tonun üzerinde olduğunu belirten Ertuğrul, "Dernek için kullandığımız evin arka bahçesinin yan duvarında bulundu. Yıllardır o bölgede bir kısmı yarım şekilde görünüyordu ancak haç kısmı belli olmadığı için biz onun tarihi eser olduğunu düşünmemiştik. Oraya nasıl getirildiği hakkında çeşitli söylentiler var ama gerçek tam olarak bilinmiyor. Bizans dönemine ait bir kilisenin duvarı olabileceğini veya bir mezar taşı olabileceğini söylediler. Daha uzun incelemeye alacaklarını belirterek, tutanak altına aldılar. Biz açıkçası vatandaşlık görevimizi yaptığımızı düşünüyoruz. Tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak devletimize teslim ettik" şeklinde konuştu.