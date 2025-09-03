Tadilat sırasında bahçede bulundu: Bizans dönemine ait olduğu düşünülüyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, dernek binası tadilatı sırasında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer taş bulundu.

Beyşehir'e bağlı Çetmi Mahallesi'nde bulunan Ülkem Okuyor Derneği'ne ait binanın tadilatı sırasında yan duvarda ortaya çıkan taşın, Bizans dönemine ait bir kilise duvarı, mimari yapı parçası ya da mezar taşı olabileceği belirtildi.

Taşın tarihi yönü, yapılacak detaylı incelemelerle ortaya çıkacak. Ülkem Okuyor Derneği Kurucu Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul, yaptığı açıklamada, büyükannesinden kalan eski bir evi dernek hizmet binasına dönüştürdüklerini ve tadilat sırasında arka bahçede bir taş çıktığını belirtti.

''İLK BAŞTA TARLA TAŞI SANDIM''

Ertuğrul, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası, ilk başta normal bir tarla taşı sandım çünkü buralarda sıkça çıkıyor. Su tesisatı tadilatı için geldiğimde baktım ki üzerinde haç olan büyük bir mermer taş. Konu hakkında bilgisi olan arkadaşlarımıza 'bu nedir' diye sorduk. Onlar da hemen Müzeler Müdürlüğü'ne haber vermemizi söylediler. Telefonla aradık ve videoları gönderdik. Bizans dönemine ait bir mimari yapının parçası veya bir mezar taşı olabileceğini ve hızlıca, güvenli bir şekilde saklamamız gerektiğini belirttiler."

Müzeler Müdürlüğü yetkilileri teslim alana kadar taşın başında nöbet tutmaya başladıklarını aktaran Ertuğrul, bir süre sonra görevlilerin yerleşim merkezine gelerek tarihi taşı Müzeler Müdürlüğü'ne verdiklerini kaydetti.

''KİLİSE DUVARI OLABİLİR''

Taş ağırlığının 1 tonun üzerinde olduğunu belirten Ertuğrul, "Dernek için kullandığımız evin arka bahçesinin yan duvarında bulundu. Yıllardır o bölgede bir kısmı yarım şekilde görünüyordu ancak haç kısmı belli olmadığı için biz onun tarihi eser olduğunu düşünmemiştik. Oraya nasıl getirildiği hakkında çeşitli söylentiler var ama gerçek tam olarak bilinmiyor. Bizans dönemine ait bir kilisenin duvarı olabileceğini veya bir mezar taşı olabileceğini söylediler. Daha uzun incelemeye alacaklarını belirterek, tutanak altına aldılar. Biz açıkçası vatandaşlık görevimizi yaptığımızı düşünüyoruz. Tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak devletimize teslim ettik" şeklinde konuştu.

