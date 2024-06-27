TAG Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi: 3 ölü, 1 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

TAG Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi: 3 ölü, 1 yaralı - 1

TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi.

Hasan Kılıçparlar idaresindeki 27 AHK 33 plakalı çekici, Nurdağı ilçesi Şatırhöyük mevkisinde, önünde seyreden Veysel Oduncu'nun kullandığı 27 BMJ 57 plakalı otomobil ile Orhan Gül yönetimindeki 31 AKB 057 plakalı otomobillere arkadan çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

TAG Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi: 3 ölü, 1 yaralı - 2

Otomobiller de önlerinde seyreden Nuri Tayan'ın yönetimindeki 33 AOC 043 plakalı çekicinin arka kısmına çarptı.

TAG Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi: 3 ölü, 1 yaralı - 3

Kazada, sürücüler Orhan Gül, Veysel Oduncu ile Gulsum Vaapova hayatını kaybetti, Bülent Aydınışık yaralandı.

TAG Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi: 3 ölü, 1 yaralı - 4

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

TAG Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi: 3 ölü, 1 yaralı - 5

İşte feci kazadan kareler...

TAG Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi: 3 ölü, 1 yaralı - 6
TAG Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi: 3 ölü, 1 yaralı - 7
TAG Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi: 3 ölü, 1 yaralı - 8
TAG Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi: 3 ölü, 1 yaralı - 9
TAG Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi: 3 ölü, 1 yaralı - 10
TAG Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi: 3 ölü, 1 yaralı - 11
TAG Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi: 3 ölü, 1 yaralı - 12
TAG Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi: 3 ölü, 1 yaralı - 13
TAG Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi: 3 ölü, 1 yaralı - 14
TAG Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi: 3 ölü, 1 yaralı - 15
TAG Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi: 3 ölü, 1 yaralı - 16
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