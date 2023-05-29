TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: İki ölü, 20 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen ve çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluştu.

TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: İki ölü, 20 yaralı - 1

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Nurdağı ilçesi yakınlarında 3 TIR, 2 minibüs ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: İki ölü, 20 yaralı - 2

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: İki ölü, 20 yaralı - 3

Kaza nedeniyle kapanan otoyolun Gaziantep-Adana istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: İki ölü, 20 yaralı - 4

Öte yandan Karayolları ekipleri kazaya karışan araçları yoldan çekerken, temizlik çalışması da başlattı.

Bu arada kaza nedeniyle otoyolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: İki ölü, 20 yaralı - 5
TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: İki ölü, 20 yaralı - 6
TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: İki ölü, 20 yaralı - 7
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