Sahtecilik mide bulandırıyor: Bakanlık sahte zeytinyağını affetmedi
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada sahtecilik yapan firmaların listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlığın sitesinde yayınlanan listeyle, ürünlerine yabancı madde karıştıran firmalar yeniden duyuruldu. Listeye ağırlıklı olarak zeytinyağı üreticileri var. Zeytinyağına genelde tohum yağı karıştırılıyor. Sahtekarlık yapan firmaların "gerçek", "hakiki" gibi markalar kullanması dikkat çekti.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.
Halk sağlığını tehlikeye atan firmaların listesi bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.