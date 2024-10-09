Sahtecilik mide bulandırıyor: Bakanlık sahte zeytinyağını affetmedi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada sahtecilik yapan firmaların listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlığın sitesinde yayınlanan listeyle, ürünlerine yabancı madde karıştıran firmalar yeniden duyuruldu. Listeye ağırlıklı olarak zeytinyağı üreticileri var. Zeytinyağına genelde tohum yağı karıştırılıyor. Sahtekarlık yapan firmaların "gerçek", "hakiki" gibi markalar kullanması dikkat çekti.

Sahtecilik mide bulandırıyor: Bakanlık sahte zeytinyağını affetmedi - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

Halk sağlığını tehlikeye atan firmaların listesi bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

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Sahtecilik mide bulandırıyor: Bakanlık sahte zeytinyağını affetmedi - 2

Farklı bölgelerde faaliyet gösteren markaların ürünlerinde kangal sucuk ve köftede kanatlı eti, Adana kebabında kalp, pekmezde ilaç etken maddesi, zeytinyağı yerine ise tohum yağları tespit edildi.

Sahtecilik mide bulandırıyor: Bakanlık sahte zeytinyağını affetmedi - 3

İŞTE LİSTEYE YENİ EKLENEN ÜRÜNLER

İşte sağlığı tehlikeye düşürecek ve taklit-tağşiş yapılmış ürünler listesine yeni eklenenler... 

Sahtecilik mide bulandırıyor: Bakanlık sahte zeytinyağını affetmedi - 4
Sahtecilik mide bulandırıyor: Bakanlık sahte zeytinyağını affetmedi - 5
Sahtecilik mide bulandırıyor: Bakanlık sahte zeytinyağını affetmedi - 6
Sahtecilik mide bulandırıyor: Bakanlık sahte zeytinyağını affetmedi - 7
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