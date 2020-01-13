Tahliye edilen riskli okulun istinat duvarı çöktü

Yıkılan duvarın yanında bulunan binada oturanlar da panik yaşadı. 4 katlı okul, istinat duvarı risk taşıdığı gerekçesiyle geçen yıl valilik tarafından tahliye edilmişti. Okulda, öğrenci ve öğretmen bulunmaması can kaybı yaşanmasını önledi.

ÖNLEMLER ALINMIŞTI Öte yandan duvarın çökme ihtimaline karşı Cumhuriyet ve Taşcılar mahallerine giden yol da tedbir amaçlı kapatılmıştı. Ulaşıma kapanan ve önlem alınan yol, çökmenin ardından taş ve toprak ile doldu.