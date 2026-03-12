Tahliye edilen tacizcisini duruşma çıkışında öldürdü
12.03.2026 13:24
İHA
Kocaeli'de cinsel istismar davası cinayetle sonuçlandı. Mahkeme salonunda yaşadıklarını anlatan kadın, duruşma çıkışında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği kişiyi kalbinden bıçaklayıp öldürdü.
Kocaeli'de cinsel istismar davasında kan aktı.
25 yaşındaki Sümeyye Y., geçen yıl Ahmet Furkan ile nişanlandı. Ancak ikili bir süre sonra ayrıldı.
İddiaya göre, Ahmet Furkan'ın yakın arkadaşı Emrah Çeliksoy genç kızı istismar etti. Şikayet üzerine Çeliksoy tutuklandı.
İLK DURUŞMADAN TAHLİYE EDİLDİ
Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Sümeyye M., sanık Emrah Çeliksoy’un kendisine bir çok kez cinsel istismarda bulunduğunu öne sürüp korktuğu için uzun süre kimseye söyleyemediğini ifade etti.
İddiaları reddeden Çeliksoy ise ilk duruşmadan tahliye edildi.
ADLİYE ÖNÜNDE CİNAYET
Duruşmanın sona ermesinin ardından taraflar adliye önünde yeniden tartışmaya başladı.
Bu sırada Sümeyye M., adliye karşısındaki bir kafeden aldığı bıçakla Emrah Çeliksoy'a saldırdı. Kalbinden bıçaklanan Çeliksoy hastanede hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan Sümeyye M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.