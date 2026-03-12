Tahliye edilen tacizcisini duruşma çıkışında öldürdü

Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Sümeyye M., sanık Emrah Çeliksoy’un kendisine bir çok kez cinsel istismarda bulunduğunu öne sürüp korktuğu için uzun süre kimseye söyleyemediğini ifade etti.

İddiaları reddeden Çeliksoy ise ilk duruşmadan tahliye edildi.