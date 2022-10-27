Tahliye kararı verilen evi harabeye çevirdiler

S.S.’nin avukatı Ali İsmet Girgin, tahliye kararının ardından eve çilingirle girdiklerini söyledi. Evde büyük bir tahribatla karşılaştıklarını söyleyen Girgin, "Evin bütün alt yapısı tahrip edilmiş. Bütün camlar kırık ev kullanılamaz durumda. Bu durumu Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdik. İhbarda bulunduk ve bu hasara ilişkin de Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütülüyor. Kolluğun tuttuğu tutanağa göre en az 500 bin TL'lik hasar mevcut" diye konuştu.