Tahliye talebini reddeden kiracısının dükkanını kurşunlattı

İstanbul Kadıköy'de kiracısının kuaför dükkanını boşaltmasını isteyen mülk sahibi O.K, para karşılığı tahliye teklif etti. Kiracısının teklifi reddetmesi üzerine ise maskeli bir kişi göndererek dükkana ateş açtırdı. Kuaför Yunus Yiğit, dükkan sahibinden şikayetçi oldu.

Tahliye talebini reddeden kiracısının dükkanını kurşunlattı - 1

Bahariye Caddesi üzerinde bulunan bir kuaförde dükkan sahibi O.K, kiracısı Yunus Yiğit’in kirasına zam yapmak istedi.

Yiğit, zam talebini kabul etmedi ve soluğu mahkemede aldı. Dükkan sahibi O.K, bu kez dükkanı boşaltması için Yiğit’e para teklif etti. Yunus Yiğit bu teklifi de kabul etmeyince, O.K dükkana 2 kişi göndererek sözlü tehditte bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tahliye talebini reddeden kiracısının dükkanını kurşunlattı - 2

Bir hafta sonra 25 Temmuz’da saat 03.30 sıralarında yüzü maskeli bir kişi kuaför dükkanın önüne giderek tabanca ile iki el ateş etti. Olayın ardından şüpheli kaçtı.

Tahliye talebini reddeden kiracısının dükkanını kurşunlattı - 3

Kurşunlar camı delerek işyerindeki kombiye isabet etti. Olay sırasında dükkanda kimsenin olmaması nedeniyle yaralanan olmadı.

Tahliye talebini reddeden kiracısının dükkanını kurşunlattı - 4

Bölge sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kiracı Yunus Yiğit, mülk sahibi O.K’den şikayetçi oldu.

Tahliye talebini reddeden kiracısının dükkanını kurşunlattı - 5

"DÜKKANIM TAHRİBAT İÇİNDE"

Kuaför Yunus Yiğit, yaşananları anlatarak, “Benim kira bedelim o dönem 2 bin 500 lirayken benden direkt 8 bin ile 10 bin arası talepte bulundu. Ben de bunu ödeyemeyeceğim için reddettim, sonuçta esnafız ve kazancımız belli." dedi.

Tahliye talebini reddeden kiracısının dükkanını kurşunlattı - 6

Dükkan sahibinin amacının yüksek kira gösterip satmak olduğunu dile getiren Yiğit, "Kendisi emlakçı, alım satım yapıyor. Bana belli bir para vermeyi teklif etti, vereceği para ile ben dükkan açamam. Evimde uyuyordum, uyurken esnaf arkadaşlarım beni aradılar. ‘Ağabey, dükkanın silahla kurşunlandı’ dediler. Olay yeri inceleme geldi, 2 kurşun atılmış. Dükkanımın birçok yeri tahribat içinde." dedi.

Tahliye talebini reddeden kiracısının dükkanını kurşunlattı - 7

"MÜŞTERİLER KORKUYOR"

Yiğit, kimseyle kavgasının olmadığını ifade ederken "Mal sahibim 2 kişi göndermişti, onlar ilk etapta burayı almak istediklerini söylediler. ‘Mal sahibinin vermiş olduğu rakamı kabul et, etmezsen bizden o kadarını da alamazsın’ dediler. Kendilerine mal sahibi ile mahkemelik olduğumuzu, ne karar gelirse ona razı olacağımı söyledim. Bunlar beni birkaç defa daha rahatsız ettiler. Tahmin ediyorum, mal sahibi bunları yönlendirdi. Sonra dükkanım kurşunlandı. Sonuçta can güvenliğim yok, korktum. Dükkanda kalsaydım, kurşunlardan biri bana isabet etmiş olsa ne olacaktı? Camdaki kurşunu görünce müşteriler korkuyor. Kafasına bu sıcak havada kapüşonlu, kendini gizler vaziyette, elinde telefonla dükkanı gösteriyor, sonra 2 el ateş edip kaçıp gidiyor." diye konuştu.

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