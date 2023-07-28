Tahliye talebini reddeden kiracısının dükkanını kurşunlattı

"MÜŞTERİLER KORKUYOR"

Yiğit, kimseyle kavgasının olmadığını ifade ederken "Mal sahibim 2 kişi göndermişti, onlar ilk etapta burayı almak istediklerini söylediler. ‘Mal sahibinin vermiş olduğu rakamı kabul et, etmezsen bizden o kadarını da alamazsın’ dediler. Kendilerine mal sahibi ile mahkemelik olduğumuzu, ne karar gelirse ona razı olacağımı söyledim. Bunlar beni birkaç defa daha rahatsız ettiler. Tahmin ediyorum, mal sahibi bunları yönlendirdi. Sonra dükkanım kurşunlandı. Sonuçta can güvenliğim yok, korktum. Dükkanda kalsaydım, kurşunlardan biri bana isabet etmiş olsa ne olacaktı? Camdaki kurşunu görünce müşteriler korkuyor. Kafasına bu sıcak havada kapüşonlu, kendini gizler vaziyette, elinde telefonla dükkanı gösteriyor, sonra 2 el ateş edip kaçıp gidiyor." diye konuştu.