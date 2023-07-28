Tahliye talebini reddeden kiracısının dükkanını kurşunlattı
İstanbul Kadıköy'de kiracısının kuaför dükkanını boşaltmasını isteyen mülk sahibi O.K, para karşılığı tahliye teklif etti. Kiracısının teklifi reddetmesi üzerine ise maskeli bir kişi göndererek dükkana ateş açtırdı. Kuaför Yunus Yiğit, dükkan sahibinden şikayetçi oldu.
Bahariye Caddesi üzerinde bulunan bir kuaförde dükkan sahibi O.K, kiracısı Yunus Yiğit’in kirasına zam yapmak istedi.
Yiğit, zam talebini kabul etmedi ve soluğu mahkemede aldı. Dükkan sahibi O.K, bu kez dükkanı boşaltması için Yiğit’e para teklif etti. Yunus Yiğit bu teklifi de kabul etmeyince, O.K dükkana 2 kişi göndererek sözlü tehditte bulundu.