Tahran-Ankara treninin ilk yolcuları Van'a ulaştı
Anadolu Ajansı
Tahran-Ankara arasında tren seferlerinin yeniden başlatılması çerçevesinde yapılan deneme seferinin ilk yolcuları Van'a geldi
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1Tahran-Ankara arasında tren seferlerinin yeniden başlatılması kapsamında yapılan deneme seferinin ilk yolcuları Van'a ulaştı.
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Terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle 2015'te durdurulan Tahran-Ankara tren seferleri, güven ortamının sağlanmasıyla yeniden başladı.
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Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla başlatılan tren yolculuğunun deneme seferi yapıldı.
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İran'ın başkenti Tahran'dan dün saat 21.50'de hareket eden 5 vagonlu ve 200 kişi kapasiteli yolcu treni, akşam saatlerinde Van Garı'na vardı.
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Yaklaşık 21 saatlik yolculuğun ardından Van'a gelen 66 İranlı yolcu, minibüs ve otomobillerle kent merkezine geçti.
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Deneme seferi olduğu için ilk yolcularını Van'a bırakan tren, gelecek haftadan itibaren Tahran'dan aldığı yolcuları Ankara'ya ulaştıracak.
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İran Tren Şefi Ali Tebrizi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seferin başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek "Yolcularımızı güvenli şekilde Türkiye'ye ulaştırdık. Tren seferlerinin başlaması İranlıları çok memnun etti." dedi.
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