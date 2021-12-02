Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 2’ye düştü

Gaziantep'te, Amik Ovası'nı sulayan Karasu Çayı üzerindeki Tahtaköprü Barajı’nda su seviyesi yüzde 2’ye düştü.

Haberler - DHA 02.12.2021 - 15:46

Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 2’ye düştü - 1

'in İslahiye ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi, yetersiz yağışlar nedeniyle düştü.

Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 2’ye düştü - 2

nedeniyle barajda doluluk oranı yüzde 2'e geriledi. Tam kapasiteye ulaşması halinde 1 milyar metreküp depolama hacmi bulunan, ancak şu anda 20 milyon metreküp su bulunan baraj, aynı zamanda göçmen kuşların güzergahında olduğu için 22 türden 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapıyor.

Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 2’ye düştü - 3

Barajdaki su seviyesinin çiftçileri endişelendirdiğini belirten Yesemek Mahallesi Muhtarı Mustafa Güneş, "Barajdaki su seviyesi son yılların en düşük oranında. Dileğimiz yağmur yağması ve barajın kısa zamanda beklenilen doluluk oranına ulaşmasıdır” dedi.

Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 2’ye düştü - 4
Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 2’ye düştü - 5
Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 2’ye düştü - 6
Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 2’ye düştü - 7

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