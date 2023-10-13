Tahtakurusu alarmı: Uykuda kan emiyorlar

"EN ÇOK MARUZ KALAN İNSANLAR SIK SEYAHAT EDENLER"

Çetin, seyahat eden insanların bu duruma en çok maruz kalanlar olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pansiyonlar, otel odaları, yurtlar, ranza kullanımı yapılan yerler gibi alanlarda çok dikkat etmek gerekiyor. Bizim en çok karşılaştığımız alanlar buralarda. En çok maruz kalan insanlarda sık seyahat eden insanlar. Çünkü en büyük taşıma şekillerinden bir tanesi valizle bir yerden bir yere taşınma şeklinde oluyor.”