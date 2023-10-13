Tahtakurusu alarmı: Uykuda kan emiyorlar
Avrupa'da bazı ülkelerin kabusu haline gelen tahtakurularıyla ilgili Türkiye'nin farklı noktalarından da şikayetler gelmeye başladı. En çok şikayetin şu anda toplu yaşam alanlarından ve konutlardan geldiğini belirten uzmanlar, gece genellikle yatakların dikiş kenarlarında, ranzanın, bazanın ve dolaplar içerisinde görüldüğünü dile getirdi. Karanlığı ve kuytu noktaları sevdiklerini belirten uzmanlar, çözümün Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerle ilaçlama yapmak olduğunun altını çizdi.
Fransa'da sinema ve trenlerde ortaya çıkan okullara kadar yayılan tahtakuruları, dünyada yayılmaya devam ediyor.