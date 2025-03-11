Takım elbiseli fırıncılar ilgi odağı oldu: Önce şaşırıyorlar, sonra tebrik ediyorlar
Kahramanmaraş'ta 3 girişimci genç, fırıncılık mesleğine farklı bir soluk getirdi. Geleneksel fırıncılığı modern bir dokunuşla buluşturan 3 arkadaşın takım elbiseleriyle çalışması dikkat çekiyor.
Merkez Onikişubat ilçesinde genç girişimciler 25 yaşındaki Mehmet Çağlarsu, Emre Bolat ile 26 yaşındaki Hurşit Kaan Bolat fırıncılık mesleğini geleneksel yöntemlerle modern bir anlayışla birleştirerek sektöre yeni bir soluk kazandırdı.