Takım elbiseli fırıncılar ilgi odağı oldu: Önce şaşırıyorlar, sonra tebrik ediyorlar

Genç girişimcilerden Emre Bolat, "Biz bu mesleği yıllardan bu yana yapıyoruz. Mesleği geliştirmek adına bir çalışmada bulunarak arkadaşlarla takım elbise ile çalışmaya karar verdik. Dünyada böyle bir şey yok, biz de bu şekilde çalışmaya karar verdik" dedi.