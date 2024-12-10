Takıntılı komşusunun arkadaşlık istediğini reddeden kadının hayatı kabusa döndü

Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, 44 yaşındaki Sevda Çiftçi, iki sene önce kendisine ilgi duyduğunu ve arkadaş olmak istediğini söyleyen komşusu H.A.’nın teklifini reddetti. Bunun üzerine H.A.’nın takıntısı haline geldiğini söyleyen Çiftçi, reddettiği komşusunun ve onun yakınları tarafından çocuklarıyla birlikte defalarca darp edildiğini ileri sürdü. Yaşadıkları son olaydan sonra evlerine terk etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Çiftçi, sürekli ölüm tehditlerine maruz kaldıklarını ileri sürerek çocuklarının can güvenliğinden endişe duyduğunu söyledi.

Korktukları için evlerine giremediklerini, günlerdir farklı yerlerde kalmak zorunda olduklarını dile getiren Çiftçi, yaşanılanlardan dolayı işini de kaybettiğini belirtti. Eşinden 12 sene önce boşanan ve 5 çocuğuna tek başına baktığını söyleyen Çiftçi, hayatlarının adeta kabusa döndüğünü ifade etti.