Takipçileriyle buluşmak için İstanbul’a gelmişti: Sosyal medya fenomenine kurşun yağmuru
Sosyal medyada “İlahici Ali” adıyla yaptığı paylaşımlarla tanınan Ali Özdemir, takipçileriyle buluşmak için geldiği İstanbul’un Esenler ilçesinde kurşun yağmuruna tutuldu. Kanlar içinde yerde kalan Özdemir, mahallelinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan saldırganları arıyor.
İstanbul’un Esenler ilçesinde bir sosyal medya fenomeni silahlı saldırıya uğradı.Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Havaalanı Mahallesi’nde meydana geldi.