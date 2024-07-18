Takipçileriyle buluşmak için İstanbul’a gelmişti: Sosyal medya fenomenine kurşun yağmuru

Sosyal medyada “İlahici Ali” adıyla yaptığı paylaşımlarla tanınan Ali Özdemir, takipçileriyle buluşmak için geldiği İstanbul’un Esenler ilçesinde kurşun yağmuruna tutuldu. Kanlar içinde yerde kalan Özdemir, mahallelinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan saldırganları arıyor.

Takipçileriyle buluşmak için İstanbul’a gelmişti: Sosyal medya fenomenine kurşun yağmuru - 1

İstanbul’un Esenler ilçesinde bir sosyal medya fenomeni silahlı saldırıya uğradı.

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Havaalanı Mahallesi’nde meydana geldi.

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Takipçileriyle buluşmak için İstanbul’a gelmişti: Sosyal medya fenomenine kurşun yağmuru - 2

Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada İlahici Ali adıyla bilinen Ali Özdemir, takipçileriyle buluşmak için Konya’dan İstanbul’a geldi.

Takipçileriyle buluşmak için İstanbul’a gelmişti: Sosyal medya fenomenine kurşun yağmuru - 3

Özdemir, geceyi geçirmek için Esenler’de bir eve gitmek istediği sırada tanımadığını söylediği bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Takipçileriyle buluşmak için İstanbul’a gelmişti: Sosyal medya fenomenine kurşun yağmuru - 4

Silah sesleri üzerine cama çıkan mahalle sakinleri kanlar içerisinde yerde yatan Özdemir’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Takipçileriyle buluşmak için İstanbul’a gelmişti: Sosyal medya fenomenine kurşun yağmuru - 5

Özdemir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Takipçileriyle buluşmak için İstanbul’a gelmişti: Sosyal medya fenomenine kurşun yağmuru - 6

“KURŞUNLAR BACAĞINA GELMİŞTİ”

Özdemir’e ilk müdahaleyi yapan Furkan Çoban, “Kurşunlar bacağına isabet etmişti. Şanslıydı ki sağlıkçı bir kişi vardı. Durumunun nasıl olduğunu bilmiyorum. İnşallah iyidir. İlahici Ali olduğunu söylediler. Zaten siması da tanıdık gelmişti. İnternetten baktığımızda o olduğunu gördük.” dedi.

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