Takipçileriyle buluşmak için İstanbul’a gelmişti: Sosyal medya fenomenine kurşun yağmuru

“KURŞUNLAR BACAĞINA GELMİŞTİ”

Özdemir’e ilk müdahaleyi yapan Furkan Çoban, “Kurşunlar bacağına isabet etmişti. Şanslıydı ki sağlıkçı bir kişi vardı. Durumunun nasıl olduğunu bilmiyorum. İnşallah iyidir. İlahici Ali olduğunu söylediler. Zaten siması da tanıdık gelmişti. İnternetten baktığımızda o olduğunu gördük.” dedi.