Takla atan araç FSM trafiğini kilitledi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde önündeki araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı araç, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada yaralanan olmazken, köprü girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Haberler - DHA 29.10.2021 - 10:21

Takla atan araç FSM trafiğini kilitledi - 1

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde takla atan araç, trafik yoğunluğuna neden oldu.

Takla atan araç FSM trafiğini kilitledi - 2

Kaza, saat 09.00 sıralarında Beykoz’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi.

Takla atan araç FSM trafiğini kilitledi - 3

İddiaya göre, 34 VS 6879 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Cihan Gökoğlu yolda seyir halinde olduğu sırada plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil önüne kırdı.

Takla atan araç FSM trafiğini kilitledi - 4

Önüne kıran otomobile çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı çıta yüklü araç bariyerlere çarptı. Hafif ticari araç bariyerleri aşarak yan yatarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Takla atan araç FSM trafiğini kilitledi - 5

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri araç içindeki vatandaşların ayakta tedavisini gerçekleştirdi. Kaza sonrası yol üzerinde oluşan yoğun trafik ise drone ile havadan görüntülendi.

Takla atan araç FSM trafiğini kilitledi - 6

Kazaya karışan araç sürücüsü Cihan Gökoğlu, “Trafikte seyir halindeyken önümüze bir araç kırdı. Araca çarpmamak için direksiyonu sağ tarafa kırdığımda bariyerlere çarparak yan yattık. Araçta 2 kişiydik, yaralanan olmadı çok şükür. Bununla geçmiş olsun” diye konuştu

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