Takla atan araç köprü korkuluğunda asılı kaldı
DHA
Giresun'da sürücüsüsün kontrolünden çıkarak takla atan hafif ticari araç, köprü korkuluğuna asılı kalarak durabildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.
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1Giresun'da öğle saatleride Erikliman köyü mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Giresun'dan Ordu yönüne giden Arslan Salar yönetimindeki hafif ticari araç, Karadeniz Sahil Yolu'nda, yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı.
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2Araç yol üzerine bulunan Erikliman köprüsünün korkuluklarının üzerinde asılı kalarak durabildi.
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3Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sıkışan yaralıları ters dönen aracın içinden çıkarttı.
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4Sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralı sürücü Arslan Salar ve Tülay Salar, ambulansla Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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5Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, köprüde asılı kalan araç da vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Polisler kazayla ilgili inceleme başlattı.
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