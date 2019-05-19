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Takla atan araç köprü korkuluğunda asılı kaldı

DHA

Giresun'da sürücüsüsün kontrolünden çıkarak takla atan hafif ticari araç, köprü korkuluğuna asılı kalarak durabildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.

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    Giresun'da öğle saatleride Erikliman köyü mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Giresun'dan Ordu yönüne giden Arslan Salar yönetimindeki hafif ticari araç, Karadeniz Sahil Yolu'nda, yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı.
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    Araç yol üzerine bulunan Erikliman köprüsünün korkuluklarının üzerinde asılı kalarak durabildi.
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    Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sıkışan yaralıları ters dönen aracın içinden çıkarttı.
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    Sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralı sürücü Arslan Salar ve Tülay Salar, ambulansla Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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    Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, köprüde asılı kalan araç da vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

    Polisler kazayla ilgili inceleme başlattı.
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