Taklit ve tağşiş listesi yenilendi: Köftede kanatlı eti, sucukta sakatat
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaları bir kez daha kamuoyuyla paylaştı. Çok sayıda firmanın et ürünlerine sakatat, tek tırnaklı hayvan eti ve kanatlı et karıştırdığı ortaya çıktı. İşte taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürün ve firmalar...
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinden taklit, tağşiş yapıldığı tespit edilen firmaları yayınladığı liste 1 Temmuz tarihiyle güncellendi.