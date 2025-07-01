Taklit ve tağşiş listesi yenilendi: Köftede kanatlı eti, sucukta sakatat

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaları bir kez daha kamuoyuyla paylaştı. Çok sayıda firmanın et ürünlerine sakatat, tek tırnaklı hayvan eti ve kanatlı et karıştırdığı ortaya çıktı. İşte taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürün ve firmalar...

Taklit ve tağşiş listesi yenilendi: Köftede kanatlı eti, sucukta sakatat - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinden taklit, tağşiş yapıldığı tespit edilen firmaları yayınladığı liste 1 Temmuz tarihiyle güncellendi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Taklit ve tağşiş listesi yenilendi: Köftede kanatlı eti, sucukta sakatat - 2

Türkiye genelinden çok sayıda firmanın et ürünlerine sakatat, tek tırnaklı hayvan eti ve kanatlı et karıştırdığı ortaya çıktı.

Ayrıca çay ve köftede gıda boyası, sızma zeytinyağlarında tohum yağları, sucukta sakatat (baş eti), tereyağında süt harici yağlar tespit edildi. 

Taklit ve tağşiş listesi yenilendi: Köftede kanatlı eti, sucukta sakatat - 3

Yapılan denetimlerle taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1391'e yükseldi. 

İşte 1 Temmuz'da listeye eklenen sağlığı trehlikeye düşürecek ürünler....

Taklit ve tağşiş listesi yenilendi: Köftede kanatlı eti, sucukta sakatat - 4
Taklit ve tağşiş listesi yenilendi: Köftede kanatlı eti, sucukta sakatat - 5
Taklit ve tağşiş listesi yenilendi: Köftede kanatlı eti, sucukta sakatat - 6
Taklit ve tağşiş listesi yenilendi: Köftede kanatlı eti, sucukta sakatat - 7
Taklit ve tağşiş listesi yenilendi: Köftede kanatlı eti, sucukta sakatat - 8
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