Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? Tağşiş nedir?
Tarım ve Orman Bakanlığı sahte ürünler listesini duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınladı. Peki, Tağşiş nedir? Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan sahte ürünler listesi haberimizin ayrıntısında...

Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? Tağşiş nedir? Tarım ve Orman Bakanlığı sahte ürünler listesini duyurdu - 1

Taklit ve tağşiş yaptığı laboratuvar testleri sonucunda tespit edilen gıdaların üreticileri ifşa edilmeye başlandı. Söz konusu sahte ürünler listesi "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.Bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün tespit edildi. Ayrıca, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün yayımlandı.

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Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? Tağşiş nedir? Tarım ve Orman Bakanlığı sahte ürünler listesini duyurdu - 2

TAĞŞİŞ ÜRÜN NEDİR?

Tağşiş, değerli madenlerin içerisine daha değersiz olanlarına katılarak gerçek değerinin düşürülmesi işlemidir. Böylece üzerinde yazılı olan değer aynı kalsa da gerçek değeri düşmektedir. Örneğin altın için “Ayar” kavramı içerisine katılan yabancı madenlerin oranını ifade eder. Ayar yükseldikçe altının oranı artmaktadır. (24 Ayar en kaliteli olandır.) Altına genellikle bakır katılır. Fakat bu durum rengini değiştirerek kızıllaşmasına neden olur. Günümüzde bozuk paraların gerçek değeri ihmal edilir. Çünkü göreceli olarak değersiz madenlerden imal edilirler. Önemli olan üzerindeki nominal değerdir.

Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? Tağşiş nedir? Tarım ve Orman Bakanlığı sahte ürünler listesini duyurdu - 3
Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? Tağşiş nedir? Tarım ve Orman Bakanlığı sahte ürünler listesini duyurdu - 4
Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? Tağşiş nedir? Tarım ve Orman Bakanlığı sahte ürünler listesini duyurdu - 5
Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? Tağşiş nedir? Tarım ve Orman Bakanlığı sahte ürünler listesini duyurdu - 6
Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? Tağşiş nedir? Tarım ve Orman Bakanlığı sahte ürünler listesini duyurdu - 7
Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? Tağşiş nedir? Tarım ve Orman Bakanlığı sahte ürünler listesini duyurdu - 8
Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? Tağşiş nedir? Tarım ve Orman Bakanlığı sahte ürünler listesini duyurdu - 9
Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? Tağşiş nedir? Tarım ve Orman Bakanlığı sahte ürünler listesini duyurdu - 10
Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? Tağşiş nedir? Tarım ve Orman Bakanlığı sahte ürünler listesini duyurdu - 11
Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? Tağşiş nedir? Tarım ve Orman Bakanlığı sahte ürünler listesini duyurdu - 12
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