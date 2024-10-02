Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? Tağşiş nedir?
Tarım ve Orman Bakanlığı sahte ürünler listesini duyurdu
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınladı. Peki, Tağşiş nedir? Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan sahte ürünler listesi haberimizin ayrıntısında...
Taklit ve tağşiş yaptığı laboratuvar testleri sonucunda tespit edilen gıdaların üreticileri ifşa edilmeye başlandı. Söz konusu sahte ürünler listesi "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.Bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün tespit edildi. Ayrıca, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün yayımlandı.