Taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi 2024: Hangi firmalarda sahte ürünler çıktı? (Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş listesi güncellendi)
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek sahte gıdalar listesi güncellendi. 16 Ekim tarihli yayımlanan yeni listeye göre birçok zeytinyağı firmasında tağşiş ürünlere rastlandı. Peki, taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni liste.
Hangi firmaların taklit ve tağşiş yaptığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın laboratuvar testleri sonucunda tespit edilmeye devam ediyor. Yeni sahte gıdaların üreticileri bakanlık tarafından ifşa edilmeye başlandı. Söz konusu sahte ürünler listesi "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.