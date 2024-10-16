Taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi 2024: Hangi firmalarda sahte ürünler çıktı? (Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş listesi güncellendi)

Hangi firmaların taklit ve tağşiş yaptığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın laboratuvar testleri sonucunda tespit edilmeye devam ediyor. Yeni sahte gıdaların üreticileri bakanlık tarafından ifşa edilmeye başlandı. Söz konusu sahte ürünler listesi "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.