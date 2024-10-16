Taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi 2024: Hangi firmalarda sahte ürünler çıktı? (Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş listesi güncellendi)

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek sahte gıdalar listesi güncellendi. 16 Ekim tarihli yayımlanan yeni listeye göre birçok zeytinyağı firmasında tağşiş ürünlere rastlandı. Peki, taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni liste.

Taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi 2024: Hangi firmalarda sahte ürünler çıktı? (Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş listesi güncellendi) - 1

Hangi firmaların taklit ve tağşiş yaptığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın laboratuvar testleri sonucunda tespit edilmeye devam ediyor. Yeni sahte gıdaların üreticileri bakanlık tarafından ifşa edilmeye başlandı. Söz konusu sahte ürünler listesi "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi 2024: Hangi firmalarda sahte ürünler çıktı? (Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş listesi güncellendi) - 2

16 EKİM TAĞŞİŞ YAPILAN ÜRÜNLER LİSTESİ

Bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş birçok farklı firma tespit edildi. İşte bakanlık tarafından paylaşılan liste;

TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

Taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi 2024: Hangi firmalarda sahte ürünler çıktı? (Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş listesi güncellendi) - 3
Taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi 2024: Hangi firmalarda sahte ürünler çıktı? (Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş listesi güncellendi) - 4
Taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi 2024: Hangi firmalarda sahte ürünler çıktı? (Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş listesi güncellendi) - 5
Taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi 2024: Hangi firmalarda sahte ürünler çıktı? (Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş listesi güncellendi) - 6
Taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi 2024: Hangi firmalarda sahte ürünler çıktı? (Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş listesi güncellendi) - 7
Taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi 2024: Hangi firmalarda sahte ürünler çıktı? (Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş listesi güncellendi) - 8
Taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi 2024: Hangi firmalarda sahte ürünler çıktı? (Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş listesi güncellendi) - 9
Taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi 2024: Hangi firmalarda sahte ürünler çıktı? (Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş listesi güncellendi) - 10
Taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi 2024: Hangi firmalarda sahte ürünler çıktı? (Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş listesi güncellendi) - 11
Taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi 2024: Hangi firmalarda sahte ürünler çıktı? (Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş listesi güncellendi) - 12
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