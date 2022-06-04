Taksi çarptığı bariyerde asılı kaldı

İstanbul Kağıthane'de bir taksi, çarptığı demir bariyerlerde asılı kaldı. Sürücü yara almadan kurtulurken, Kağıthane Tüneli Bomonti istikametinde trafik oluştu.

Haberler - DHA 04.06.2022 - 10:49

Taksi çarptığı bariyerde asılı kaldı - 1

Kağıthane'de bariyerlere çarparak asılı kalan taksi nedeniyle tünelin Bomonti istikametinde trafik oluştu.

Taksi çarptığı bariyerde asılı kaldı - 2

Kaza, İmrahor Caddesi Kağıthane Tünel girişinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Caner Karakanat’ın kullandığı taksi yolun ıslak olması nedeniyle kaydı.

Taksi çarptığı bariyerde asılı kaldı - 3

Şoför, önce trafik levhasına ardından demir bariyerlere çarparak durdu.

Taksi çarptığı bariyerde asılı kaldı - 4

Taksi içinde sıkışan şoför ve yolcu kendi imkanlarıyla taksiden çıktı.

Taksi çarptığı bariyerde asılı kaldı - 5

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Kağıthane Tüneli Bomonti istikametinde trafik oluştu.

Taksi çarptığı bariyerde asılı kaldı - 6

Kazaya karışan taksinin çekilmesiyle trafik normale döndü.


Taksi çarptığı bariyerde asılı kaldı - 7
Taksi çarptığı bariyerde asılı kaldı - 8
Taksi çarptığı bariyerde asılı kaldı - 9
Taksi çarptığı bariyerde asılı kaldı - 10

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