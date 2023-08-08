Taksi zammı ne zaman uygulanacak? Taksi indi-bindi ücreti ne kadar oldu? İşte 2023 güncel taksi tarifesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısında İstanbul'da toplu ulaşım ücret tarifelerinin değişimi görüşüldü. Toplantıda, toplu ulaşıma oy çokluğuyla yüzde 51.52 zam yapıldı. Bu gelişmenin ardından taksilerde yeni ücret tarifesi ve zamların uygulanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, taksi zammı ne zaman uygulanacak? Taksi indi-bindi ücreti ne kadar oldu?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, oy çokluğuyla onaylanan zam teklifine tepki gösterdi. İşte, 2023 güncel taksi ücret tarifesi...