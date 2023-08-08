Taksi zammı ne zaman uygulanacak? Taksi indi-bindi ücreti ne kadar oldu? İşte 2023 güncel taksi tarifesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısında İstanbul'da toplu ulaşım ücret tarifelerinin değişimi görüşüldü. Toplantıda, toplu ulaşıma oy çokluğuyla yüzde 51.52 zam yapıldı. Bu gelişmenin ardından taksilerde yeni ücret tarifesi ve zamların uygulanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, taksi zammı ne zaman uygulanacak? Taksi indi-bindi ücreti ne kadar oldu?

Taksi zammı ne zaman uygulanacak? Taksi indi-bindi ücreti ne kadar oldu? İşte 2023 güncel taksi tarifesi - 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, oy çokluğuyla onaylanan zam teklifine tepki gösterdi. İşte, 2023 güncel taksi ücret tarifesi...

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Taksi zammı ne zaman uygulanacak? Taksi indi-bindi ücreti ne kadar oldu? İşte 2023 güncel taksi tarifesi - 2

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisine zam teklifi görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.

Kabul edilen zam teklifi kapsamında, tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldi.

Taksi zammı ne zaman uygulanacak? Taksi indi-bindi ücreti ne kadar oldu? İşte 2023 güncel taksi tarifesi - 3

TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Taksi ve minibüs ücretlerinde ise yüzde 51.52'lik zam kararının üzerine, çeşitli tarifelerde farklı düzeylerde ek artışlar gerçekleştirildi.

Buna göre, taksilerin minimum (indi-bindi) ücretine yüzde 75 zam yapıldı. Kararla birlikte, İstanbul'da taksilerin 40 TL olan minimum ücreti 70 TL oldu.

Taksilerde taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıktı.

Taksi zammı ne zaman uygulanacak? Taksi indi-bindi ücreti ne kadar oldu? İşte 2023 güncel taksi tarifesi - 4

TAKSİ ZAMMI NE ZAMAN UYGULANAMAYA BAŞLAYACAK?

Toplu ulaşımda yeni tarife 11 Ağustos Cuma günü, taksi ve minibüslerde ise 14 Ağustos Pazartesi günü uygulanmaya başlanacak.

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