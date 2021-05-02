Taksici Batman: Süper kahraman kostümüyle direksiyon başında

"ONLAR MUTLU OLUNCA BEN OLUYORUM"

Hem vatandaşların yüzünü güldürmek hem de farkındalık yaratmak için projeyi hayata geçirdiğini belirten Tektaş, “Görenler ilk başta şaşırıyor ancak zamanla alışıyorlar. Beni görünce fotoğraf çektirmek isteyenler var.

Özellikle süper kahraman kostümü güven veriyor. Özellikle çocuklar ilk başta korkuyor, sonrasında ‘Batman Abi’ diyerek gülümsüyorlar. Çocukların mutlu olması beni de çok mutlu ediyor” diye konuştu.