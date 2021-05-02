Taksici Batman: Süper kahraman kostümüyle direksiyon başında

Mersin'de taksi şoförlüğü yapan Ömer Efe Tektaş, haftanın bazı günleri 'Batman' kıyafetiyle direksiyon başına geçiyor. Görenlerin önce şaşırdığı ardından gülümsediği 'Batman Ömer', amacının pandemi döneminde aracına binen müşterilerin yüzünü güldürmek olduğunu söyledi.

DHA 02.05.2021 - 10:08

Taksici Batman: Süper kahraman kostümüyle direksiyon başında - 1

Mersin'in Yenişehir ilçesinde taksi durağında direksiyon sallayan Ömer Efe Tektaş (27), yolcularını film karakteri 'Batman' kıyafetiyle karşılıyor.

Taksici Batman: Süper kahraman kostümüyle direksiyon başında - 2
Görenlerin önce şaşırdığı ardından gülümsediği Tektaş, pandemide insanların yüzünü güldürmekten dolayı mutlu olduğunu kaydetti.
Taksici Batman: Süper kahraman kostümüyle direksiyon başında - 3
Kentte bir yıldır taksi şoförlüğü yapan Tektaş, haftanın iki-üç günü 'Batman' kıyafetini giyerek yolcu taşıyor.
Taksici Batman: Süper kahraman kostümüyle direksiyon başında - 4

"TAKSİCİLER SÜPER KAHRAMAN GİBİ İHTİYACI OLANA YETİŞİYOR"

İlgi çekici projesini 1,5 aydır sürdüren Tektaş, pandemi döneminde gece gündüz çalışan taksicileri süper kahramanlara benzeterek, “Bizler pandemiden bu yana 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Süper kahraman gibi ihtiyacı olana yetişiyoruz. Ben de bundan ilham alarak süper kahraman Batman’ın kıyafetini giyerek direksiyon başına geçiyorum” dedi.
Taksici Batman: Süper kahraman kostümüyle direksiyon başında - 5

"ONLAR MUTLU OLUNCA BEN OLUYORUM"

Hem vatandaşların yüzünü güldürmek hem de farkındalık yaratmak için projeyi hayata geçirdiğini belirten Tektaş, “Görenler ilk başta şaşırıyor ancak zamanla alışıyorlar. Beni görünce fotoğraf çektirmek isteyenler var.

Özellikle süper kahraman kostümü güven veriyor. Özellikle çocuklar ilk başta korkuyor, sonrasında ‘Batman Abi’ diyerek gülümsüyorlar. Çocukların mutlu olması beni de çok mutlu ediyor” diye konuştu.

Taksici Batman: Süper kahraman kostümüyle direksiyon başında - 6
Taksici Batman: Süper kahraman kostümüyle direksiyon başında - 7
Taksici Batman: Süper kahraman kostümüyle direksiyon başında - 8

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER