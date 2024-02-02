Taksici cinayeti: Telefon ve kulaklığı için öldürmüş

ARAÇ KAMERASI SİLAHLI SALDIRIYI KAYDETTİ

Tanınmamak için yüzünü medikal maske ile gizleyen ve başında kapüşonu bulunan zanlının silahlı saldırısı araç kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde ,taksi durduktan sonra cebinden para çıkarır gibi yapan Delil Aysal'ın tabancayla 3 el ateş ettiği ve kurşunların isabet ettiği taksi şoförü Erge'nin yan koltuğa doğru devrilip hareketsiz kalması yer alıyor.

Zanlı Delil Aysal'ın tabancayla vurduğu Erge'ye ardından tokat atarak tepkisini ölçmeye çalıştığı, ardından üzerinde ve takside bir şeyler aradıktan sonra kaçtığı da görüntülerden ortaya çıktı.

VİDEO: TAKSİ ŞOFÖRÜNE SİLAHLI SALDIRI