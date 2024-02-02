Taksici cinayeti: Telefon ve kulaklığı için öldürmüş
İzmir'de taksi şoförlüğü yapan Oğuz Erge, aracına yolcu olarak binen kişi tarafından vurulmuştu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erge, yaşamını yitirdi. Katil zanlısı kısa sürede yakalandı. Araçtaki kamera tarafından kayıt edilen cinayette, zanlının Erge'nin üstünü ve aracı aradığı anlaşılmıştı. Bilgiler, zanlının Erge'nin cep telefonu ve kulaklığını da çaldığını gösteriyor.
Gaziemir ilçesinde, 31 Ocak saat 03.30 sıralarında evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge'nin kullandığı taksiye, yüzünde medikal maske ve başında kapüşon bulunan zanlı Delil Aysal, müşteri olarak bindi.