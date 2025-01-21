Taksici panik butonuna bastı, zehir tacirleri yakalandı
İstanbul Bahçelievler'de bir taksici, panik butonuna basarak aracına binen bir müşterinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını ihbar etti. İhbarın ardından polis ekipleri, bir eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 19 Ocak Pazar günü saat 02.30 sıralarında caddede seyir halinde olan bir taksiden panik butonu alarmı gelmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.