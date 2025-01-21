Taksici panik butonuna bastı, zehir tacirleri yakalandı

İstanbul Bahçelievler'de bir taksici, panik butonuna basarak aracına binen bir müşterinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını ihbar etti. İhbarın ardından polis ekipleri, bir eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Taksici panik butonuna bastı, zehir tacirleri yakalandı - 1

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 19 Ocak Pazar günü saat 02.30 sıralarında caddede seyir halinde olan bir taksiden panik butonu alarmı gelmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

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Taksici panik butonuna bastı, zehir tacirleri yakalandı - 2

F.K. isimli taksi şoförü, görüşmede Mahmutbey Caddesi'nden yolcu olarak bir kişiyi araca aldığını ve yolcunun Merter civarında uyuşturucu madde ticareti yaptığını gördüğünü söyledi.

Taksici panik butonuna bastı, zehir tacirleri yakalandı - 3

Taksici daha sonra da şüpheliyi aldığı yerde indirdikten sonra panik butonuna bastığını belirtti.

Taksici panik butonuna bastı, zehir tacirleri yakalandı - 4

POLİSE "ALKOLLÜSÜNÜZ" DİYEREK SALDIRDILAR

Şikayetin ardından başlatılan çalışmada şüphelinin B.E. olduğu belirlendi. Polis, zanlıyı yanında bulunan F.E., H.E. ve Y.E. ile birlikte gözaltına almaya çalışıldığı sırada şüpheliler polis ekiplerine direndi.

Şüpheliler polise "Alkollüsünüz" diyerek kurtulmaya çalıştı ancak takviye ekiplerin gelmesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 4 parça halinde toplamda 7,2 gram gelen marihuana maddesi, 24 bin 180 lira, 50 euro, 200 dolar para ele geçirildi.

Taksici panik butonuna bastı, zehir tacirleri yakalandı - 5

POLİS EVE BASKIN DÜZENLEDİ

Aramalar sonrasında B.E. isimli şüpheli, ticari takside kendisinin olduğunu ve uyuşturucu madde satışını kendisinin yaptığı itiraf etti. Buradan yola çıkan polis ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin bir parçası olduğunu belirlediği S.T. ve O.G.'nin Esenyurt ilçesi Zafer Mahallesi'nde bulunan adresine baskın düzenledi.

Taksici panik butonuna bastı, zehir tacirleri yakalandı - 6

Baskında şüpheliler etkisiz hale getirilirken, adreste yapılan aramalarda ise 230 gram skunk, 12 gram esrar, 0,90 gram cannabionid, 1 adet hassas terazi, 9 bin lira ve çok sayıda şeffaf poşet ele geçirildi.

Taksici panik butonuna bastı, zehir tacirleri yakalandı - 7

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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