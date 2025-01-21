Taksici panik butonuna bastı, zehir tacirleri yakalandı

POLİS EVE BASKIN DÜZENLEDİ

Aramalar sonrasında B.E. isimli şüpheli, ticari takside kendisinin olduğunu ve uyuşturucu madde satışını kendisinin yaptığı itiraf etti. Buradan yola çıkan polis ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin bir parçası olduğunu belirlediği S.T. ve O.G.'nin Esenyurt ilçesi Zafer Mahallesi'nde bulunan adresine baskın düzenledi.