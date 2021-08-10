Taksiciler ve yolcular arasında 'ücretli yol' tartışması

ARADAKİ FARK 'HAVA PARASI MI?' İSYANI

Köprüden geçişin şu an 12 lira olduğunu belirten Karaca, "Yine geçen gün taksici, 'köprüden geçtim' diyerek, benden 50 lira istedi. Merak ediyorum 38 lira hava parası mı oluyor'' diyerek tepkisini dile getirdi.

Son olarak Karaca, başından geçen olayların ardından bir daha taksiye binmeyi düşünmediğini söyledi.