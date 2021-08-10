Taksiciler ve yolcular arasında 'ücretli yol' tartışması

DHA 10.08.2021 - 12:14 | Son Güncelleme : 10.08.2021 - 12:37
İstanbul'daki ücretli yolları kullanan taksiciler taksimetre tutarına ek olarak ücret istiyor.
Ancak bu ek, ücret şoför ve yolcu arasında tartışmaya neden oluyor.
Müşterilerin ücretli yollara ne kadar ücret vereceğini bilmemesini iddiaya göre bazı taksiciler, fırsata çevirmeye çalışıyor.
Bu sorunun, yolcunun geçiş sırasındaki ödenen ücreti görmemesi ya da bu ücrete ilişkin uyarının olmamasından kaynaklandığı ifade ediliyor.
Başından geçen benzer bir olayı anlatan Emirhan Karaca, normalde ücretin 130 lira tutmasına rağmen kendisinden 200 lira istendiğini söyledi.
70 liralık farkı sorduğunda da taksicilerin 'köprüden geçtim' ya da 'Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullandım' dediklerini açıklayan Karaca şöyle devam etti:
''Ben de aradaki ücreti vermek zorunda kalıyorum. Çünkü uçağımı kaçırma ihtimalim olabilir. Geçen pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aynı sorunu yaşadım. Taksici benden 70 lira otoyol ücreti istedi"
Köprüden geçişin şu an 12 lira olduğunu belirten Karaca, "Yine geçen gün taksici, 'köprüden geçtim' diyerek, benden 50 lira istedi. Merak ediyorum 38 lira hava parası mı oluyor'' diyerek tepkisini dile getirdi.
Son olarak Karaca, başından geçen olayların ardından bir daha taksiye binmeyi düşünmediğini söyledi.
Bu duruma yetkililerin bir an önce el atması gerektiğini söyleyen Samet Kahiri, "Özellikle İstanbul Havalimanı'na gittiğimde taksiciler, yol ücreti diye 50- 60 lira fazla ücret talep ediyor. Bazen bu ücretler yüzünden kavga bile çıkabiliyor. Ben bu durumdan şikayetçiyim. Çünkü uygun bir ücretlendirme yapılmıyor" diye konuştu.
Durum taksicilere göreyse tam tersi. Ücretli otoyol ücretinde taksici esnafının mağdur olduğu söyleniyor.
"BURADA MAĞDUR YOLCULAR DEĞİL, TAKSİCİLER"
Taksi yolcularının şikayetleri üzerine konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yazı İşleri Müdürü Adem Coşkunyürek, "Otoyol ücretini yolculardan istemek taksicilerin yasal hakkı. Bu durumdan en çok mağdur olan da taksici arkadaşlarımız. Çünkü bazı taksici arkadaşımız ücretli yoldan geçmesine rağmen bu yolun ücretini yolculardan temin edemiyor. Bazen temin etse de yeterli ücret olmuyor. Burada mağdur olan yolcu değil, taksiciler oluyor" dedi.