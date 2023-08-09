Taksicinin sürüklediği adam 37 gün sonra yaşamını yitirdi
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, yol verme tartışması sonrası otomobiline çarpıp kaçmaya çalışan ticari taksinin camına tutunup sürüklenen Ersin Oflaz, park halindeki araca çarparak ağır yaralanmıştı. Oflaz, tedavi gördüğü hastanede 37 gün sonra yaşamını yitirdi.
Pamukkale’de yol verme tartışması sırasında otomobiline çarpıp kaçan taksinin camına tutunup sürüklenen, bu sırada park halindeki araca çarparak ağır yaralanan Ersin Oflaz, 37 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.