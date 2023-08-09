Taksicinin sürüklediği adam 37 gün sonra yaşamını yitirdi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, yol verme tartışması sonrası otomobiline çarpıp kaçmaya çalışan ticari taksinin camına tutunup sürüklenen Ersin Oflaz, park halindeki araca çarparak ağır yaralanmıştı. Oflaz, tedavi gördüğü hastanede 37 gün sonra yaşamını yitirdi.

Taksicinin sürüklediği adam 37 gün sonra yaşamını yitirdi - 1

Pamukkale’de yol verme tartışması sırasında otomobiline çarpıp kaçan taksinin camına tutunup sürüklenen, bu sırada park halindeki araca çarparak ağır yaralanan Ersin Oflaz, 37 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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Taksicinin sürüklediği adam 37 gün sonra yaşamını yitirdi - 2

Olay, 2 Temmuz'da Pelitlibağ Mahallesinde yaşandı. Ersin Oflaz, yönetimindeki 20 AF 060 plakalı otomobille ara sokakta seyir halindeyken, karşı yönden gelen ticari taksi şoförü 49 yaşındaki Ali O'nun kullandığı 20 T 0408 plakalı otomobille dar sokakta karşılaştı.

Sürücüler Oflaz ile Ali O. arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışmanın ardından ticari taksi şoförü Ali O. otomobiliyle Oflaz'ın otomobiline çarpıp kaçmak istedi.

Bu sırada Oflaz, kaçmak isteyen Ali O.'nun kullandığı ticari taksinin şoför kısmındaki cama tutundu. Taksi şoförü Ali O. cama tutunan Oflaz'a rağmen otomobilini sürdü. Taksinin camına tutunarak yaklaşık 30 metre sürüklenen Oflaz, park halindeki başka bir otomobile çarpıp yere düştü.

Taksicinin sürüklediği adam 37 gün sonra yaşamını yitirdi - 3

37 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Oflaz, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Taksi sürücüsü Ali O. polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin andından adliyeye sevk edilen Ali O. adli kontrol serbest bırakıldı.

Sağlık durumu ağır olan ve 37 gündür yoğun bakımda tutulan Oflaz, bugün hayatını kaybetti.

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