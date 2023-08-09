Taksicinin sürüklediği adam 37 gün sonra yaşamını yitirdi

Olay, 2 Temmuz'da Pelitlibağ Mahallesinde yaşandı. Ersin Oflaz, yönetimindeki 20 AF 060 plakalı otomobille ara sokakta seyir halindeyken, karşı yönden gelen ticari taksi şoförü 49 yaşındaki Ali O'nun kullandığı 20 T 0408 plakalı otomobille dar sokakta karşılaştı.

Sürücüler Oflaz ile Ali O. arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışmanın ardından ticari taksi şoförü Ali O. otomobiliyle Oflaz'ın otomobiline çarpıp kaçmak istedi.

Bu sırada Oflaz, kaçmak isteyen Ali O.'nun kullandığı ticari taksinin şoför kısmındaki cama tutundu. Taksi şoförü Ali O. cama tutunan Oflaz'a rağmen otomobilini sürdü. Taksinin camına tutunarak yaklaşık 30 metre sürüklenen Oflaz, park halindeki başka bir otomobile çarpıp yere düştü.