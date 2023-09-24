Taksicinin taksimetre oyunu çeviri uygulamasına takıldı

İstanbul’da bir taksi şoförü, Halkalı’dan Bakırköy’e ve ardından Taksim’e götürdüğü turistlerden, taksimetre açmayarak 3 bin 500 lira talep etti. Ücretin çok olduğunu ve taksicinin kendilerini dolandırdığını düşünen turistler, durumu polislere bildirdi. Turistler, durumu çeviri uygulaması aracılığıyla polislere anlattı. Emniyet güçleri, taksiciye 4 bin 64 lira para cezası yazıp, aracı bağladı.

Taksicinin taksimetre oyunu çeviri uygulamasına takıldı - 1

İstanbul’da taksimetreyi açmayan sürücü, turistlerden 3 bin 500 lira istedi, durumdan şüphelenen turistler polise şikayette bulununca taksiciye 4 bin 64 lira para cezası uygulandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Taksicinin taksimetre oyunu çeviri uygulamasına takıldı - 2

Mısırlı olduğu öğrenilen turistler, Halkalı’da bulunan bir alışveriş merkezinin önünden Bakırköy’e taksi ile gittikten sonra aynı taksi ile Taksim’e geldi. İddiaya göre, yolculukta taksi şoförü taksimetreyi açmadı ve kendilerinden 3 bin 500 lira tutarında bir ücret talep etti.

Taksicinin taksimetre oyunu çeviri uygulamasına takıldı - 3

Turistler taksi ücretinin çok yüksek olduğunu belirterek, bu ücreti ödemek istemediğini söyleyince taksi şoförüyle tartışma yaşadı.

Taksicinin taksimetre oyunu çeviri uygulamasına takıldı - 4

Vatandaşların araya girmesinin ardından durum polise bildirildi.

Turistler, çeviri uygulaması aracılığıyla durumu polise anlattı.

Taksicinin taksimetre oyunu çeviri uygulamasına takıldı - 5

Taksi şoförünün taksimetre açmadığını belirleyen emniyet güçleri, mesafenin ne kadar tutacağını hesapladı.

Yolun ücretini hesaplayan polis ekipleri, 3 bin 500 lira değil 600 lira tutması gerektiğini belirledi.

Taksicinin taksimetre oyunu çeviri uygulamasına takıldı - 6

Mısırlı turistler taksiciden şikayetçi olmadı ve taksiciye 900 lira taksi ücreti ödedi.

Taksicinin taksimetre oyunu çeviri uygulamasına takıldı - 7

Polis ekipleri, taksiciye 4 bin 64 lira ceza yazıp aracını bağladılar.

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