Taksicinin taksimetre oyunu çeviri uygulamasına takıldı
İstanbul’da bir taksi şoförü, Halkalı’dan Bakırköy’e ve ardından Taksim’e götürdüğü turistlerden, taksimetre açmayarak 3 bin 500 lira talep etti. Ücretin çok olduğunu ve taksicinin kendilerini dolandırdığını düşünen turistler, durumu polislere bildirdi. Turistler, durumu çeviri uygulaması aracılığıyla polislere anlattı. Emniyet güçleri, taksiciye 4 bin 64 lira para cezası yazıp, aracı bağladı.
İstanbul’da taksimetreyi açmayan sürücü, turistlerden 3 bin 500 lira istedi, durumdan şüphelenen turistler polise şikayette bulununca taksiciye 4 bin 64 lira para cezası uygulandı.