Taksiciyi kaçacak sandı, kaputa çıkıp camını patlattı

İstanbul Pendik’te taksi ile otomobilin karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından taksi şoförünün aracını sağa çekeceği sırada, kaçtığını düşünen diğer aracın şoförü aracın kaputunun üzerine çıkarak taksinin ön camını patlattı.

Taksiciyi kaçacak sandı, kaputa çıkıp camını patlattı - 1

Pendik'te taksi ile otomobilin karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Taksi şoförünün aracını sağa çekeceği sırada otomobil sürücüsü, şoförün kaçtığını düşünerek kaputun üzerine çıktı, aracın camını patlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Taksiciyi kaçacak sandı, kaputa çıkıp camını patlattı - 2

Olay, dün öğle saatlerinde Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü önünde seyir halinde olan ticari taksiye arkadan çarptı. Araçlarda ufak çaplı hasar meydana geldi.

Taksiciyi kaçacak sandı, kaputa çıkıp camını patlattı - 3

Kaza sonrası taksi içerisinde bulunan müşterisini indirmek isteyen taksi şoförü, aracını sağa çekeceği esnada otomobil sürücüsü taksinin kaputuna çıktı, camı yumruklayarak patlattı.

Taksiciyi kaçacak sandı, kaputa çıkıp camını patlattı - 4

Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde araç sürücüsünün taksi kaputu üzerine çıkarak camı yumrukladığı görülüyor.

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