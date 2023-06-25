Taksiciyi kaçacak sandı, kaputa çıkıp camını patlattı
İstanbul Pendik’te taksi ile otomobilin karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından taksi şoförünün aracını sağa çekeceği sırada, kaçtığını düşünen diğer aracın şoförü aracın kaputunun üzerine çıkarak taksinin ön camını patlattı.
Pendik'te taksi ile otomobilin karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Taksi şoförünün aracını sağa çekeceği sırada otomobil sürücüsü, şoförün kaçtığını düşünerek kaputun üzerine çıktı, aracın camını patlattı.