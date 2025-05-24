Takside korku dolu anlar: Silah zoruyla takip ettirdi
Bursa'da bir kişi silahla tehdit ettiği taksiciye trafikte sinirlendiği aracı takip ettirdi. Araç gözden kaybolunca sinirlenen silahlı şüpheli, taksiciyi soyup kaçtı.
Bursa'da bir takside korku dolu anlar yaşandı.
Olay, önceki gün Osmangazi ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Bilgin G. yanındaki kız arkadaşı ile taksiye bindi.
Kız arkadaşını Balat Mahallesi'ne bırakan Bilgin G., yine aynı taksi ile yolda seyir halindeyken başka bir araca sinirlendi.