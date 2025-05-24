Takside korku dolu anlar: Silah zoruyla takip ettirdi

TAKSİCİYİ SOYUP KAÇTI

Yaşanan kovalamaca sonrası aracı gözden kaybeden taksi şoförüne sinirlenen şüpheli Bilgin G., aracı boş bir alana çektirerek, "Sen niye kaçırdın adamları. Sana verdiğim bin lirayı ver." dedi.

Bunun üzerine taksi şoförü ise, "Bana 800 lira verdin ağabey." dedi.

Bilgin G. ise, "Ver lan 200 lira daha." diyerek silah zoruyla taksicinin cebinde olan bütün parayı aldı.

Yaşanan olay sonrası taksi şoförü durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi.